Thuiswerken? Dat doe je op Caribisch eiland Barbados onder de palmbomen

Als we aan de keukentafel kunnen werken, waarom dan niet aan een strand onder de palmbomen?

Dat is wat het Caribische eiland Barbados moet hebben gedacht. Het wil met een speciale regeling mensen lokken er een jaar te wonen en op afstand te werken. Met de zogenaamde Barbados Welcome Stamp kunnen mensen vanuit de hele wereld voor maximaal twaalf maanden op het eiland komen wonen en op afstand werken.

“Door digitale ontwikkelingen zijn werknemers minder gebonden aan fysieke locaties; wij willen ze de optie geven een jaar vanuit hier te werken”, zegt minister-president Mia Amor Mottley. Het plan is nog niet af. Op dit moment buigen beleidsmakers zich over de details.

“De coronapandemie heeft laten zien dat korte vakanties moeilijker zijn geworden door de strengere controles en het tekort aan betrouwbare sneltesten”, stelt Mottley. Daarom wil ze toeristen de mogelijkheid bieden om voor langere tijd op het eiland te verblijven. Dat is weer goed voor economie. Als het een succes wordt, zullen meer toeristen – die er de laatste maanden amper zijn geweest – er voor langere tijd hun geld uitgeven.

Sinds half juli is het eiland weer open voor toeristen, toen is ook het vluchtverkeer er naartoe weer opgestart. Ook vanuit Nederland gaan er weer mondjesmaat vliegtuigen naar Barbados. Wel worden niet-essentiële reizen naar landen buiten Europa nog altijd afgeraden door de Nederlandse overheid.

Coronacontroles

Wie het werken in Barbados wel ziet zitten, moet rekening houden met een flink aantal coronacontroles. Het eiland vraagt bezoekers voor vertrek een coronatest af te nemen. Wie dat niet doet, moet op het vliegveld een test ondergaan. Tot de uitslag binnen is, moeten bezoekers op eigen kosten in quarantaine. Op het vliegveld wordt ook de gezichtstemperatuur gecontroleerd. Wie besmet is, wordt door de overheid in isolatie geplaatst.

Enige voorbereiding op het tropische thuiswerken is dus wel vereist. Maar wie door de coronatesten heen komt, kan wel op slippers naar de volgende videovergadering, om daar collega’s jaloers te maken met een offline tropisch uitzicht.

