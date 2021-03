Thuiswerken als digibeet: wie helpt je bij wifiproblemen?

De coronapandemie heeft de digitalisering van de arbeidsmarkt versneld. Bedrijven die vóór de virusuitbraak nog terughoudend waren met werknemers die thuis wilden werken, zien nu dat op afstand werken toch goed kan. Maar dat betekent wel dat werknemers goede computers en verbindingen nodig hebben en digitale problemen zelf kunnen oplossen. Lang niet iedereen kan dat.

Om hulp vragen is lastig

Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking kan apps niet verwijderen, zijn computer of tablet niet met wifi verbinden of opgeslagen bestanden openen zonder hulp, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente onder 1731 mensen. Vrouwen en ouderen hebben minder digitale vaardigheden dan mannen. Werknemers die op kantoor werken, kunnen iemand aanschieten met een digitale vraag, naar de IT-helpdesk lopen of het klusje uitbesteden aan een collega. Nu mensen thuiszitten, moeten zij hun onlineproblemen zelf oplossen.

Dat is vaak lastig, zoals om hulp vragen dat voor digibeten niet zelden ook is. Volgens Wietske Kamsma van de Alliantie Digitaal Samenleven, een publiek-private organisatie die Nederland digitaal vaardig wil maken, gaat een gebrek aan digitale geletterdheid gepaard met schaamte. “En het zijn niet altijd de mensen van wie je het verwacht”, zegt ze.

‘Mijn baan werd drie keer drukker’

Waar kunnen werknemers die deze vaardigheden missen terecht? Bijvoorbeeld bij de computerhulplijn van het Amsterdamse platform Cybersoek. Medewerker Ruben Taneja zegt dat ‘allerlei verschillende mensen’ bellen met een digitale vraag: van mensen met een verstandelijke beperking tot psychologen en ook beeldend kunstenaars, die als zelfstandige een website moeten hebben van de Belastingdienst. “Terwijl iedereen vanwege de coronacrisis thuiszat, werd mijn baan juist drie keer drukker”, zegt Taneja. Als iemand structurele computerproblemen heeft, krijgt hij van Cybersoek gratis een digicoach: een docent die drie maanden beschikbaar is om de klant te ondersteunen.

Op afstand meekijken

Taneja krijgt veel vragen over Zoom, een populair programma voor videoconferenties. Sommige werknemers hebben dat programma nog nooit gebruikt en begrijpen niet hoe het werkt. Ook bellen mensen als hun webcam niet werkt. “Als ze specifieke problemen hebben, kunnen zij een programma downloaden waarmee wij op afstand op hun scherm mee kunnen kijken”, zegt Taneja. “Soms duurt het twintig minuten voordat ze dat voor elkaar krijgen, maar daarna is het probleem vaak snel opgelost.” Is dat niet privacygevoelig? “Nee”, zegt Taneja. “Het wachtwoord dat toegang geeft tot de computer vervalt als je het programma afsluit.”

Hoe bereik je de mensen die digitale vaardigheden missen? “We merkten dat er weinig mensen met werkgerelateerde vragen naar de DigiHulplijn van de Alliantie Digitaal Samenleven belden”, zegt Kamsma, “terwijl een grote groep (oudere) werknemers wel met vragen zit”.

Bij Cybersoek krijgen ze wel telefoontjes van werknemers. “De kracht van Cybersoek is dat zij veel van deze mensen al kenden, omdat zij al twintig jaar fysiek in de wijk zitten”, zegt Kamsma, die ook bekend is met Cybersoek. “Dan is er minder schaamte en dat maakt de drempel om te bellen lager.”

E-mail checken in de bieb

Gebrek aan digitale vaardigheden is niet het enige probleem. Er is ook een groep die geen laptop of smartphone heeft én geen toegang tot internet – volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben ruim 1 miljoen Nederlanders nog nooit internet gebruikt. Dat zijn voornamelijk 75-plussers, maar er zijn ook werkenden voor wie dat geldt. Zij gaan bijvoorbeeld naar de bibliotheek om e-mail te checken of een werkrooster te bekijken. Toen die dichtging, kwamen deze mensen in de problemen.

Zij kunnen aankloppen bij Allemaal Digitaal, dat vlak na het uitbreken van het coronavirus is opgericht door de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de digitale sector. Allemaal Digitaal zamelt laptops en tablets in, knapt ze op en verdeelt ze over de mensen die ze het hardst nodig hebben. De organisatie geeft instructies en zo nodig een internetverbinding. Al zijn daarmee niet alle problemen direct opgelost. Want het meeste werk digitaliseert steeds verder.

