Thuisbezorgd groeit flink tijdens corona, restaurants zijn er half blij mee

Restauranteigenaren zijn er maar half blij mee. Want ja, de groei van het aantal maaltijden dat thuis wordt bezorgd, levert inkomsten op die zij tijdens de lockdown meer dan ooit nodig hebben. Maar een deel daarvan verdwijnt in de zakken van de bedrijven die bemiddelen bij het bestellen en bezorgen van die maaltijden.

Zoals Thuisbezorgd. Op nieuwjaarsdag brak die maaltijdbezorger meteen al een record: het was de drukste dag in zijn bestaan, met bijna 300.000 bestellingen, 30 procent meer dan de eerste dag van 2020.

En dat is niet zomaar een incident, blijkt uit een tussentijds handelsbericht van Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd. In het hele vierde kwartaal van 2020 lag het aantal bestellingen bij Thuisbezorgd 39 procent hoger dan in diezelfde periode een jaar eerder.

Groeistuip

Die groei is geen Nederlands verschijnsel. Thuisbezorgd is sinds een paar jaar onderdeel van Just Eat Takeaway, dat vooral groot is in Engeland en Duitsland en daarnaast actief is in zo’n twintig andere landen. In al die landen samen groeide het aantal bestellingen met 57 procent, tot bijna 180 miljoen.

Wat dat uitgedrukt in geld betekent, houdt Just Eat Takeaway enigszins vaag. De omzet komt over heel 2020 waarschijnlijk uit op ongeveer 2,4 miljard euro, zo’n 50 procent meer dan in 2019. En ongeveer 10 procent daarvan denkt het bedrijf aan winst over te houden – maar daar gaan nog onder meer belastingen en afschrijvingen af.

De verklaring voor deze groeistuip is uiteraard: corona. Uit eten gaan kon een groot deel van het afgelopen jaar niet en maaltijden laten bezorgen is een alternatief gebleken. De totale omzet op de markt voor maaltijdbezorging groeide met 37 procent tot 2,7 miljard euro, schat het Foodservice Instituut Nederland (FSIN), het kennisplatform van bedrijven die zich bezighouden met buitenshuis eten. Zonder corona zou die omzetgroei tot 14 procent beperkt zijn gebleven.

Aanjager

“Corona heeft gefungeerd als aanjager. Bezorging was al langer een groeiende trend, maar heeft dit jaar een vlucht genomen”, zegt FSIN-onderzoeker Inga Blokker. “Mensen die normaal nooit bestellen, hebben noodgedwongen kennisgemaakt met het gemak van thuis warme maaltijden en ook boodschappen laten bezorgen.”

KHN, de branchevereniging voor horecaondernemers, heeft ‘gemengde gevoelens’ over de groei van bedrijven als Thuisbezorgd, zegt een woordvoerster. Die zorgen niet alleen voor extra klanten in barre tijden, maar romen ook de inkomsten van restaurants af. Al eerder riep KHN op de horeca te steunen door rechtstreeks bij restaurants te bestellen.

Thuisbezorgd brengt restaurants 30 procent commissie in rekening – net als de concurrenten UberEats en Deliveroo. Alleen als een restaurant zelf de maaltijden bezorgt, blijft dat bedrag beperkt tot 13 procent. Om restaurants in nood tegemoet te komen kondigde het bedrijf in oktober een korting aan op de bezorgcommissie, en die geldt nog steeds.

Lees ook:

Deliveroo-baas: ‘Gesloten horeca is voor niemand goed’

Zo druk als nu hebben maaltijdbezorgers het nooit gehad. Bezorgplatforms verdringen zich bij de voordeur. Algemeen directeur Stijn Verstijnen van Deliveroo Nederland: ‘Natuurlijk helpen wij de restaurants wel waar we kunnen.’