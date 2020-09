Thuis wordt de werklaptop veel later dichtgeklapt

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat mensen meer zijn gaan overwerken. Al voor de pandemie uitbrak, werkten ze gemiddeld zes uur meer per week dan waar ze voor betaald worden, en dat is met nog één uur toegenomen.

Dat stelt ADP, een bedrijf dat de salarisbetaling regelt voor 36 miljoen werknemers in 140 landen, van wie zo’n 1,2 miljoen in Nederland. ADP deed in december en januari onderzoek onder 32.000 mensen wereldwijd; daar zaten 1900 Nederlandse werknemers bij. Maar omdat de coronacrisis de resultaten daarvan weleens flink zou kunnen beïnvloeden, herhaalde ADP het onderzoek in mei, deze keer met 12.000 werknemers. Dankzij die twee peilingen kon de impact van de crisis in beeld gebracht worden.

Thuiswerken lijkt de drempel voor overwerken te verlagen, stelt Martijn Brand, directeur van ADP Nederland. “Het is eenvoudiger om thuis net iets vaker de laptop te openen, even op de bank een mailtje weg te tikken of de tijd die je anders kwijt bent aan het reizen van huis naar kantoor en terug door te werken”, zegt hij. “Ongemerkt kan dat snel oplopen. Wat ook kan meespelen, is dat mensen in deze lastige tijden misschien net een stap extra zetten voor hun bedrijf.”

Niet zo erg

De Nederlandse cijfers van voor de pandemie lieten al een stijgend aantal uren overwerk zien. In 2018 deed één op de zes werknemers tot tien uur overwerk per week, eind 2019 was dat aantal gestegen naar één op de vier. Vijf procent van de werknemers gaf toen zelfs op maar liefst 26 uur of meer onbetaald extra te werken. “Meer dan in andere landen”, zegt Brand, “en de helft van die extreme overwerkers zit in de leeftijdsgroep van 45 tot 54 jaar.”

Tegelijkertijd blijkt uit ander onderzoek dat Nederlanders tot de gelukkigste werknemers ter wereld behoren, voegt hij eraan toe. “Kennelijk vinden we overwerk niet zo erg.”

In het herhalingsonderzoek van mei werden Nederlanders niet opnieuw geënquêteerd, maar Brand durft de stelling wel aan dat de Europese trend – in Europa werd gekeken naar Spanje en het Verenigd Koninkrijk – zich ook in Nederland voordoet. En dat is niet per se goed nieuws, waarschuwt hij. “Door de onzekerheid over de economie zullen medewerkers meer druk voelen om extra te gaan werken, en dat kan ertoe leiden dat meer mensen overspannen raken.”

Werkdruk

Uit de enquêteresultaten blijkt intussen ook dat het met de angst om zonder werk te komen wel meevalt. Een op de zes werknemers denkt dat zijn huidige baan over vijf jaar niet meer zal bestaan, maar de meesten denken desondanks dat er genoeg mogelijkheden zijn om aan het werk te blijven. De coronacrisis blijkt daar weinig invloed op te hebben. Wel zijn jongeren vaak optimistischer dan mensen van 55 jaar en ouder – maar ook dat was voor de crisis ook al zo.

Intussen neemt de werkdruk toe, ziet Brand uit de gegevens van de salarisuitbetalingen die zijn bedrijf in Nederland doet. “Vijf procent daarvan is verdwenen, en dat is veel, want de coronasteun van de regering was juist bedoeld om ontslagen te voorkomen. Het werk moet nu dus door minder mensen worden gedaan”, concludeert Brand.

“En bedenk ook dat veel meer mensen nu thuiswerken én dat burn-outs vaak ontstaan door problemen in de combinatie tussen werk en privé. Veel bedrijven – wij zelf ook – zijn verbaasd hoe snel ze hebben kunnen regelen dat er thuis wordt gewerkt, zonder dat de tevredenheid van klanten terugloopt. Maar ze doen er dus verstandig aan na te denken over goed thuiswerkbeleid, zodat hun werknemers het ook op de langere termijn goed blijven doen.”

