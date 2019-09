Thomas Cook is niet meer. Hoe kon zo'n reisinstituut bezwijken?

De telefoons in het Verenigd Koninkrijk staan op een standaard boodschap en de Nederlandse website meldt: service onbeschikbaar. Het is gedaan met touroperator Thomas Cook. Na 178 jaar pionier te zijn geweest in het organiseren van reizen, is het concern nu failliet. Het gaat voorlopig om het faillissement van de Thomas Cook Group en de Thomas Cook-tak in het Verenigd Koninkrijk. De continentale tak, met daarin onder meer Nederland en Duitsland, plus de Scandinavische tak zijn dat nog niet.

Het slagzij maken van het bedrijf is een wereldwijd drama voor de 22.000 werknemers op de lange termijn en per direct voor honderdduizenden vakantiegangers. Maar de val van Thomas Cook laat ook een krater vol vraagtekens achter: Hoe kan een gerenommeerd reisinstituut als Thomas Cook - ook bekend van de travellercheques - bezwijken?

“Er was volume genoeg. De boekingen gingen hartstikke goed, er waren 600.000 klanten onderweg, mensen reizen ook meer, dus daar ligt het niet aan”, zegt Marco van Leeuwen, specialist reisindustrie aan de Breda University. Hij houdt zich onder meer bezig met modern reisgedrag en veranderingen en geopolitieke effecten in de reisindustrie.

Eigen hotels, eigen vliegtuigen

Volgens Van Leeuwen is Thomas Cook ten onder gegaan aan verschillende factoren, om te beginnen de hoge vaste kosten. “In tegenstelling tot de concurrentie is Thomas Cook de eigenaar van de producten die ze aanbieden. Ze hebben eigen hotels, eigen vliegtuigen, eigen filialen van hun reisbureaus en eigen kantoren voor hun personeel en organisatie. Dan heb je hele hoge, vaste kosten.”

Met de enorme schuldenlast die het bedrijf al tijden in een wurggreep had, kan dan iedere tegenvaller fataal zijn. Zeker in de vakantiebranche, waar een hete zomer of een dip in het consumentenvertrouwen de reislust flink kan temperen. Van Leeuwen: “Het aantal boekingen kan ineens drastisch afnemen, terwijl die vaste kosten maandelijks doorgaan. Probeer de boel dan maar eens gaande te houden als je geen financiële buffer achter de hand hebt.”

Ook het segment waarin Thomas Cook goeddeels opereerde heeft het concern uiteindelijk de kop gekost, denkt Van Leeuwen. “De reizen die ze organiseerden, zaten in het lagere- en het middensegment. Dat zijn reizen met een lagere marge en is een markt voor prijsvechters geworden. Ze hebben het wel geprobeerd in het hogere segment, met bijvoorbeeld de Casa Cook Hotels, maar toen waren ze eigenlijk al te laat.”

Ook was Thomas Cook te laat in de omschakeling naar het digitale tijdperk. “Hun grootste concurrenten Sunweb en Corendon zijn natuurlijk veel later op de markt gekomen en hebben geen last van een offline-cultuur.”

‘De Nederlandse en Scandinavische tak doen het nog best goed’

Wat Thomas Cook wél heeft is een indrukwekkende infrastructuur en logistiek, met 200 hotels ( 38.000 kamers op 47 bestemmingen) en 100 vliegtuigen. Met 11 miljoen klanten en een rijke historie moet het met de naamsbekendheid en de goodwill toch ook wel goed zitten voor de reisreus. Zou je zeggen. Van Leeuwen: “Ja, dat zou je zeggen. De Nederlandse en de Scandinavische tak doen het ook nog best goed en die Chinese grootaandeelhouder van Thomas Cook was ook geïnteresseerd in de infrastructuur. Maar dat ze ondanks een garantstelling niet doorgepakt hebben zegt toch wel iets.”

Een laatste poging om de Thomas Cook Group te redden mislukte zondag. Een extra lening van 200 miljoen pond die nodig was om een faillissement af te wenden (bovenop het eerdere reddingsfonds van 900 miljoen pond) kwam er niet. Tot groot verdriet uiteraard van topman Peter Fankhauser: “Het bestuur en ik betreuren enorm dat we niet slaagden in onze opzet. Ik wil excuses aanbieden aan onze miljoenen klanten en de duizenden medewerkers, leveranciers en partners die ons jarenlang hebben gesteund.”

Specialist Marco van Leeuwen denkt dat een doorstart voor Thomas Cook in sommige landen best tot de mogelijkheden behoort, al vraagt hij zich wel af hoe dat dan zou moeten: “Wat doe je bijvoorbeeld met de naam? En wie is er geïnteresseerd? Wellicht een partij als beleggingsonderneming Triton (eigenaar van de Sunweb Group, red). Een eventuele nieuwe koper kan onder een andere naam verder, maar een nieuw merk beginnen kost veel geld.”

Digitaal vaatje vol onzekerheden

Bovendien: Wat voorheen alleen all-round reisaanbieders konden - het hele pakket met vlucht en hotel verkopen - dat kunnen nu allerlei partijen. “Iedereen kan eenvoudig een schakel in de keten worden. Je hoeft er geen fabriek met onderdelen voor neer te zetten, het is meer een kwestie van online doorverwijzen. Als je ergens goed in bent, zoals vluchten of hotels op een rijtje zetten, kun je daar goed geld mee verdienen.”

Mocht er voor Thomas Cook op een of andere manier een tweede leven zijn weggelegd, dan moet zo'n herboren bedrijf dus uit een heel ander vaatje gaan tappen. Een digitaal vaatje vol onzekerheden en met een ander soort klant. Een minder loyale klant die tegenwoordig zijn eigen reisagent is. Een doe-het-zelver dus en eigenlijk het tegenoverstelde als waar Thomas Cook als reisorganisatie mee groot is geworden. Van Leeuwen: “Je ziet nu een soort trotsheid bij de mensen zelf. Luister maar eens naar de borrelpraat op een verjaardag, waar mensen opscheppen over die geweldige vakantie die ze voor 400 euro all-in hebben geboekt. We zijn nu ons eigen reisbureautje.”

