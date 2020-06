Textieltycoon Jan Zeeman (1942 - 2020) zwoer bij ‘doe maar gewoon’

Zijn kijk op ondernemen was zo klaar als een klontje: ‘Goede kleding en textiel hoeft niet duur te zijn’. Jan Zeeman, oprichter van de bekende textielketen Zeeman, is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldde een woordvoerder van de familie woensdag. Hij overleed op 2 juni.

“Dankbaar en trots kijken wij terug op wie hij was, als echtgenoot, vader en opa. Maar ook dankbaar voor hetgeen hij heeft bereikt en wat een prachtig, ondernemend en succesvol leven hij heeft gehad”, schrijft zijn familie. Ondernemend en succesvol was dat leven zeker.

Als zoon van een textielhandelaar opende hij in 1967 zijn eerste textielwinkel in Alphen aan den Rijn. De formule van textiel voor een lage prijs sloeg aan en vanaf 1974 groeide het bedrijf door een aantal grote overnames nog harder. Met de overname van 160 winkels van Loek Brons in 1980 werd Zeeman in één klap de grootste ‘textielsuper’ van Nederland. Ook de ketens Turkenburg en Gazan slokte hij op. In de jaren negentig zocht Zeeman vervolgens het nabije buitenland op. Inmiddels is het familiebedrijf gevestigd in zeven landen en heeft het bijna 1300 vestigingen. Wel verkleinde Zeeman het winkelbestand noodgedwongen, mede door online concurrentie.

Basaal ingerichte winkels

Jan Zeeman heeft altijd vastgehouden aan de oer-Hollandse gedachte van ‘doe maar gewoon’. Hij was ervan overtuigd dat ook mensen met een royaal inkomen het liefst zo weinig mogelijk voor basistextiel betalen. Daar staat tegenover dat de basaal ingerichte winkels bij een deel van het winkelend publiek bekend staan als plekken ‘waar je niet gezien wil worden’.

Alles zelf doen, was eveneens Zeemans credo. In een tijd waarin alle bedrijven hun transport uitbesteedden, zwoer Zeeman bij zijn eigen vrachtwagens. Ook de reclame nam hij zelf ter hand. Eigenhandig ontwierp hij het logo van zijn winkelketen: een matroos achter een scheepsrad. Het bedrijf voerde slogans als ‘Altijd scherp!’ , ‘Wie slim winkelt koopt bij Zeeman’ en ‘Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn’.

In 1999 nam Jan Zeeman afscheid als bestuursvoorzitter van Zeeman Groep. Hij droeg de dagelijkse leiding over aan Paul Schouwenaar, afkomstig van Kijkshop. Sinds 2014 was hij ook geen commissaris meer. De budgetkledingwinkel heeft nog ruim 500 Nederlandse filialen. Volgens het zakenblad Quote behoorde Jan Zeeman met een geschat vermogen van ruim 800 miljoen euro tot de 25 rijkste Nederlanders. Er werken in totaal bijna 8000 mensen bij het in geel-blauw gestoken bedrijf, waarvan zo’n 3000 in Nederland.

Het hoofdkantoor staat nog steeds ‘gewoon’ in Alphen aan den Rijn. De familie zal in besloten kring afscheid van Jan Zeeman nemen.

Lees ook:

Dat zelfs Zeeman winkels sluit, zegt veel over ons winkelgedrag

Zeeman verkleint zijn winkelbestand, omdat de klant vaker online en in de grotere steden winkelt.