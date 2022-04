Tesla-topman Musk wil niet zomaar een belang, hij wil Twitter overnemen

Wat wil Elon Musk, de excentrieke topman van Tesla, nou precies met Twitter? Een paar weken geleden werd bekend dat hij zich voor 9 procent had ingekocht in het bedrijf, iets later dat hij ook lid zou worden van de board of directors en nog weer even later dat dat laatste toch niet ging gebeuren.

En nu wil de techmiljardair het socialemediabedrijf kopen. Voor 54,20 dollar per aandeel, schrijft hij in een bij beurswaakhond SEC ingediend document. Dat is maar liefst 54 procent meer dan die aandelen eind januari waard waren, op de laatste dag voordat hij in Twitter begon te beleggen. Dat komt neer op ruim 43 miljard dollar voor het hele bedrijf.

De bekendmaking van het bod komt een dag nadat Musk – zelf heeft hij 80 miljoen volgers – zijn overnamevoorstel in een brief aan Twitter uit de doeken deed. “Na mijn belegging realiseer ik me dat dit bedrijf niet zal floreren, noch zijn maatschappelijke taak vervult in zijn huidige vorm”, schreef hij. “Twitter moet daarom veranderen in een niet-beursgenoteerd bedrijf.”

Musk doet zijn belang in Twitter van de hand als hij er niet in slaagt het bedrijf over te nemen, schrijft hij ook. Dat is geen dreigement, voegt hij eraan toe. Zijn beleggingen zijn simpelweg te weinig waard als Twitter zijn koers niet wijzigt, vindt hij.

Aangeklaagd wegens effectenfraude

Dat Musk uit is op invloed op het beleid van Twitter was al duidelijk toen hij met die 9 procent in één keer de grootste aandeelhouder werd. Hij uitte in het verleden al herhaaldelijk kritiek op Twitter vanwege wat hij zag als aantasting van de vrijheid van meningsuiting en begon daar vorige week meteen een peiling over onder Twitter-gebruikers. Daarnaast leek hij aan te sturen op het invoeren van een ‘redigeerknop’ die ervoor zorgt dat twitteraars hun eigen berichten kunnen aanpassen zonder de reacties op de eerdere versie kwijt te raken.

Maar wat Musk doet, gebeurt zelden zonder ophef. Eerder deze week werd hij aangeklaagd door een andere aandeelhouder wegens effectenfraude. Musk zou de koers van het aandeel Twitter kunstmatig laag gehouden hebben door pas laat bekend te maken dat hij een belang van meer dan 5 procent had genomen. Dat heeft een groep van investeerders die aandelen verkochten tussen 24 maart en 1 april, toen Musks aandelenaankoop bekend werd, veel geld gekost.

