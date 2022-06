Tesla-fabrieken in de problemen, marktpositie onder druk

Ze kwamen met veel bombarie tot stand, maar voorlopig heeft Tesla nog niet veel profijt van zijn megafabrieken in Duitsland en de Amerikaanse staat Texas. Integendeel: de nieuwe autofabrieken verliezen op het moment miljarden dollars, heeft Tesla-topman Elon Musk gezegd tegen een Tesla-fanclub uit Sillicon Valley.

Tesla, de pionier in elektrische auto's die volledig op batterij rijden, kampt met hoge kosten voor materialen en medewerkers. Het bedrijf heeft de grootste moeite om de productie-aantallen van zijn modellen op te voeren. Dat laatste is wel zorgelijk, stelt Rico Luman, sectoreconoom voor de auto-industrie bij ING. “In de auto-industrie zijn de productie-aantallen en het snel opschalen belangrijk voor de resultaten en het bereiken van winstgevendheid.”

Terwijl massa-productie toch het voornaamste doel was, en is, van Tesla. Daar zouden de fabrieken bij Berlijn – eerder dit jaar officieel in gebruik genomen – en in Texas voor moeten zorgen. Musk noemt beide productiecomplexen nu ‘gigantische geldverbrandende hoogovens’.

Oplopende personeelskosten

Vanwege de oorlog in Oekraïne maar ook door de snelgroeiende vraag naar elektrische auto’s liggen de prijzen van lithium en nikkel fors hoger. Daarnaast is de arbeidsmarkt in zowel Duitsland als Texas krap, net als in Nederland, en zijn de lonen van de medewerkers in de Tesla-fabrieken gestegen of staan op het punt om omhoog te gaan. Luman: “De industrie merkt dat ook die kosten nu oplopen. Elektrische auto's worden er daardoor niet vanzelfsprekend goedkoper op, een ontwikkeling die wel aan de gang was. De winstgevendheid staat daarmee onder druk.”

De orderportefeuilles bij Tesla zijn nu nog goed gevuld, maar het wordt spannend of de vraag naar nieuwe Tesla’s hoog blijft. Vooral omdat gevestigde autoconcerns als Volkswagen en Stellantis (onder meer Peugeot, Citroën, Opel, Fiat en Dodge) de achtervolging op Tesla vol hebben ingezet. En met succes.

Concurrentie wint terrein

Als het gaat om batterij-elektrische auto's heeft Tesla wereldwijd nog het grootste marktaandeel (29 procent). Maar Volkswagen (25 procent) en fabrikanten als General Motors, Stellantis en het Chinese Build Your Dreams zitten Tesla op de hielen. In Europa hebben Volkswagen en Stellantis Tesla al ruim gepasseerd met marktaandelen van respectievelijk 53 procent en 31 procent. Tesla blijft ‘Europees’ steken op 16 procent van de markt, zo blijkt uit cijfers van International Energy Agency en ING Research.

Voor nu ligt de focus bij Tesla volgens Musk op het gaande houden van de werkzaamheden. Eerder zei hij dat bij het automerk zo'n 3,5 procent van de banen zal verdwijnen om zo kosten te besparen en om de gevolgen van een door Musk verwachte recessie in de VS het hoofd te bieden.

