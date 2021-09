Terugblik in cijfers: zoveel coronahulp betaalde de overheid aan loonkosten, huur en inkomstenverlies

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Via de NOW-regeling konden werkgevers een deel van hun loonkosten vergoed krijgen om zo personeel te behouden, ook als er vanwege corona minder werk was. In de eerste periode was het aantal aanvragen meteen hoog: over april, mei en juni vorig jaar werden 139.000 aanvragen toegekend en keerde het UWV 7,9 miljard euro aan voorschotten uit. Tijdens de laatste ronde – die op 26 juli dit jaar begon – klopten nog ‘maar’ 8000 ondernemers voor de regeling aan. In totaal is er nu ruim 20 miljard euro naar de NOW-regeling gegaan. Tienduizenden ondernemers zullen flink wat geld moeten terugbetalen omdat ze bij nader inzien te veel steun hebben aangevraagd. De definitieve cijfers laten nog op zich wachten.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL heeft ondernemers en zelfstandigen geholpen met het betalen van hun vaste lasten bij omzetverlies door corona. Deze noodsteun telde vijf aanvraagrondes. In totaal zijn ruim 285 duizend aanvragen toegekend en is voor 5,44 miljard euro aan overheidsgeld uitgekeerd. Met name in de landbouw, bosbouw en visserij was deze regeling populair. Inmiddels is voor 141 duizend TVL-ontvangers berekend of zij iets moeten terugbetalen of juist wat extra krijgen. 111 duizend ontvangers hebben recht op een nabetaling, 24.000 moeten (een deel) terugbetalen. Bij ruim 5000 aanvragers gaat het om een verschil van minder dan 500 euro, die bedragen worden kwijtgescholden.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Sinds maart vorig jaar hebben naar schatting 776.000 zelfstandigen Tozo aangevraagd. Tozo, uitgevoerd door gemeenten, is speciale bijstand voor zelfstandigen en vult het inkomen aan tot een sociaal minimum. De Tozo biedt ook een aparte lening voor bedrijfskapitaal, maar daar is maar weinig gebruik van gemaakt. Tijdens de eerste ronde (maart, april en mei van vorig jaar) werden de meeste aanvragen gedaan. Naar schatting ruim 374.000. Daarna werd de partnertoets toegevoegd en daalde dat aantal flink. Ondernemers die een beroep deden op de Tozo zijn vooral actief in de sectoren specialistische dienstverlening, cultuur, sport en recreatie, handel en horeca. Nu de Tozo stopt kunnen ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben een beroep doen op de tijdelijke aangepaste bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Via de Tonk hebben gemeenten huishoudens met een inkomensterugval door corona geholpen met het betalen van de woonlasten. Voor de regeling is 260 miljoen euro uitgetrokken, maar het liep geen storm. In gemeenten met meer dan 100.000 inwoners zijn er vanaf medio maart tot half mei gemiddeld 350 aanvragen ingediend. In kleinere gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners ligt het gemiddeld aantal aanvragen op 49 en in nog kleinere gemeenten op 18. Dat blijkt uit de laatste Tonk-monitor, uitgevoerd door Divosa met cijfers uit mei. Actuelere cijfers zijn er niet. Gemeenten hoeven zich over hun Tonk-uitgaven namelijk niet te verantwoorden.

Belastingmaatregelen zoals belastinguitsluitsel

Sinds het begin van de crisis hebben 369.000 ondernemers gebruikgemaakt van de mogelijkheid van belastinguitstel, voor een bedrag van 40,4 miljard euro. Een groot deel van de belastingschuld is inmiddels weer afgelost (16,6 miljard) of verminderd als bijvoorbeeld de belastingaanslag niet goed is vastgesteld (4,6 miljard). Per saldo staat op dit moment 19,2 miljard aan belastingschuld open en hier maken 270.000 ondernemers gebruik van. Van ondernemers wordt verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen, schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor.

