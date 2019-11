Teleurgestelde bouwers dienen schadeclaim in om Pfas-aanpak

Ze zijn allesbehalve tevreden met de kabinetsmaatregelen om de Pfas-problematiek te bezweren. Baggeraars, transporteurs, bouwers, gravers, zandproducenten en andere getroffen ondernemers zijn ‘buitengewoon teleurgesteld’, zeiden ze woensdag bij monde van werkgeversvoorzitter Hans de Boer na crisisoverleg. Minister Stientje van Veldhoven van milieu en wonen heeft gezorgd voor een ‘verschrikkelijk bedrijfsongeval’ en doet te weinig om de schade terug te draaien, aldus voorman De Boer van VNO-NCW.

Reden genoeg voor de werk­geversorganisatie om een eerder aangekondigde schadeclaim tegen de Nederlandse staat nu echt in te dienen. De schadelijke stoffengroep Pfas, die geregeld in grond wordt aangetroffen, is reden veel bouwwerkzaamheden stil te leggen. Dat kost geld, zegt De Boer. “Elk uur dat een machine of een vrachtwagen stilstaat, kost een ondernemer 100 euro. Dat is 1000 euro per dag. Daar komen loonkosten nog bij.” De eerste faillissementen zijn al gemeld, vult voorzitter Jacco Vonhof van MKB Nederland aan. “We vermoorden bedrijven met dit beleid.”

Afgelopen maand leidde het Pfas-probleem nog niet tot meer faillissementen in het grondverzet, de landschapsverzorging en de wegenbouw. Het waren er zelfs minder, zo blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel: in oktober 2018 gingen er vijf bedrijven in deze sectoren failliet, oktober dit jaar waren dat er twee.

Brancheorganisaties en Grond in Verzet bereiden een actie voor

VNO en MKB Nederland brengen komende weken in kaart hoeveel extra kosten ondernemers moeten maken vanwege de Pfas-crisis. Daarna zal de werkgevers­organisatie via de rechter de schade bij de staat claimen. Ook bereiden de brancheorganisaties samen met de protestgroep Grond in Verzet een actie voor. Belangrijk, zegt directeur Edwin Lokkerbol van de Nederlandse Vereniging van Waterbouwers. Hij ziet al weken hoe zwaar zijn leden het hebben. Laatst nog sprak hij een kleine ondernemer die vier van zijn tien medewerkers heeft moeten ontslaan.

Lokkerbol noemt de maatregelen van Van Veldhoven ontoereikend. Ja, baggeraars kunnen binnenkort vervuilde baggerspecie, waar ze nu geen kant mee op kunnen, opslaan bij Rijkswaterstaat. Dat zorgt niet voor meer werk, zegt Lokkerbol. Zijn leden moeten het vooral hebben van opdrachten van lokale overheden en het Rijk. En die houden nog altijd de hand op de knip, ziet hij. “We zijn afhankelijk van die overheden.”

Om uit de Pfas-crisis te komen is een mildere normering nodig, zeggen ondernemers. Daar wil Van Veldhoven niet aan. De minister laat het RIVM eerst onderzoek doen. Uiterlijk 1 december komt dat met een advies. Dat is brancheorganisaties te ver weg. De protestactie zal daarom voor het einde van het jaar plaatsvinden. “Niet op het Malieveld”, zegt Lokkerbol. “Het wordt een zichtbare actie.” In Den Haag? Lokkerbol haalt zijn schouders op. Met veel groot materieel? “Daar ga ik niets over zeggen. Misschien is die actie al binnen drie of vier weken.”

Lees ook:

Wat is Pfas en hoe gevaarlijk is het eigenlijk?

Pfas is een verzamelnaam voor zo’n zesduizend verbindingen die worden gebruikt in onder meer teflon, waterafstotende kleding en blusschuim. Sinds een maand leggen die de bouw plat. Hoe komt dat?