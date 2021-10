Tekort aan jonge techneuten betekent gouden tijden voor spoedloodgieter Mo

Op een goede dag draait hij tussen de 500 en 1000 euro omzet. En concurrenten heeft spoedloodgieter Mo Talbi eigenlijk niet. Want de vraag naar zijn diensten blijft alleen maar groeien. En er zijn maar weinig mensen die kunnen wat hij kan. “Ik krijg op een gewone dag zeker dertig telefoontjes. Meestal van doe-het-zelvers die thuis een leiding hebben geraakt tijdens het ophangen van een nieuwe lamp of plank.”

Als hij binnen een uur bij die mensen aanbelt om de klus te klaren, gooien ze nog net niet de rode loper voor hem uit, zegt hij. Want vaak hebben zijn nieuwe klanten dan al een stuk of tien van zijn collega's benaderd, en net als hij hebben die dan vaak geen tijd. “De klussen liggen voor het oprapen, dan pik je de mooiste of de makkelijkste eruit.”

De ervaring van Talbi staat niet op zichzelf. Je ziet nu al gebeuren dat technici een monopolie hebben op een gebied of een regio, zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburgse Universiteit over het tekort aan techneuten in Nederland. Op dit moment mist Nederland zo’n 20.000 technisch geschoolde mensen, en die tekorten nemen alleen maar verder toe.

In een BMW het schoolplein op

Doodzonde, vindt Talbi, die zeker weet dat het te maken heeft met vooroordelen. “Er wordt neergekeken op mensen die met hun handen werken, maar een loodgieter verdient op sommige dagen meer dan een advocaat.” Zijn beroep is niet sexy, hoort hij vaak. “Tot je aan jongeren vertelt dat ze de eerste vijf jaar sowieso meer verdienen dan een hbo-student. En dat ze als loodgieter een mooie BMW en een koophuis kunnen kopen én genoeg geld verdienen om te gaan feesten op Ibiza. Want laten we eerlijk zijn: dat is wat ze interessant vinden.”

Er schiet hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen meteen een campagne-idee te binnen. “Laat Mo in zijn BMW het schoolplein oprijden en dan met zijn spullen in de klas over zijn werk vertellen. Dat zou impact maken”, zegt hij. Niet dat de technische scholen en bedrijven tot nu nog geen campagnes hebben gevoerd. “De sector probeert al jaren om meer mensen te motiveren om in de techniek aan de slag te gaan.”

En er waren ook wel wat successen. Zo was er een grote campagne om meer vrouwen de techniek in te krijgen en er zijn mooie voorbeelden van samenwerking tussen vakopleidingen en het bedrijfsleven. Maar bij twee grote en onomkeerbare ontwikkelingen valt die geboekte vooruitgang in het niet, legt Wilthagen uit. De vergrijzing slaat toe, oudere technici gaan met pensioen. Tegelijkertijd worden er minder kinderen geboren die uiteindelijk techneut kunnen worden. De demografie gaat de sector dus tegenwerken.

Daar komt bij dat er veel meer techniekwerk is dan eerder gedacht werd. Want als Nederland toekomstbestendig wil zijn, moeten huizen worden geïsoleerd, dijken verzwaard, zonnepanelen geplaatst en warmtepompen geïnstalleerd. Daar zijn allemaal mooie plannen voor, maar de grote vraag is: wie gaat het doen?

De planeet helpen

De overheid zou zich moeten roeren, vindt Talbi. “Er is behoefte aan positieve marketing, om de jeugd te stimuleren om de techniek in te gaan. Laat kinderen zien dat ze met een baan in de techniek mensen en de planeet helpen. Dat ze meewerken aan hun eigen toekomst, en dat er dus goed mee te verdienen valt.”

Dat jongeren er nu nog niet voor kiezen, is deels de schuld van hun ouders. “Je hoort heel vaak dat ouders verwachten dat kinderen doorleren, hoge cijfers halen, minimaal een hbo-opleiding afronden en dan manager worden of zo”, zegt de loodgieter. Hij betrapt zichzelf er stiekem ook op met zijn eigen kinderen.

Niet dat er iets mis is met doorleren, zegt Talbi, maar het is gewoon niet voor iedereen. Zelf is hij nooit een boekenwurm geweest. “Ik kon in de klas maar moeilijk stilzitten, ik wilde iets doen. Sommige jongeren moet je niet forceren om te studeren, maar gewoon lekker aan het werk laten gaan.”

Vieze haren uit een verstopte zwanenhals

Het probleem is, zegt Wilthagen, dat de meeste mensen een ouderwets beeld hebben van wat het werk in de techniek inhoudt, ook ouders. “Het heeft het imago van vies en zwaar werk. Van vieze haren uit een verstopte sifon trekken. Maar inmiddels werken technici met allerlei digitale en geavanceerde snufjes en zijn er allerlei hulpmiddelen die het werk verlichten.”

De status van beroepen is in onze maatschappij vooral aan denkwerk verbonden, en niet aan doe-werk, weet Wilthagen. Zonde, zegt hij, want al die jongeren die nu kiezen voor een economisch administratief beroep zitten door de digitalisering eigenlijk op een dood spoor. “We hebben mensen nodig die kunnen werken aan de infrastructuur van Nederland maar ook kleiner, aan de infrastructuur van onze huizen. Alleen door mensen als Talbi kan de energie- en klimaattransitie werkelijkheid worden.”

“Hoog tijd dus dat de techniek de erkenning krijgt die het verdient”, zegt Talbi. Zelf doet hij zijn best om zijn omgeving te laten zien hoe mooi en divers zijn werk is. “De vrijheid, de blije klanten, de afwisseling in klussen en door de huidige arboregels is het ook niet bepaald zwaar werk.”

