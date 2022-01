Technologie is politiek geworden, en dat is een probleem voor Huawei

Een dalende omzet is iets nieuws voor Huawei, want jarenlang groeide het Chinese techbedrijf als bamboe. In zijn nieuwjaarsbrief schrijft voorzitter Guo Ping dat de omzet in 2021 omgerekend 88 miljard euro bedraagt. Het is een daling van 29 procent, en dat is ongekend voor het concern uit Shenzhen.

“2021 was alle hens aan dek”, zegt Ping over zijn bedrijf dat de pijn is gaan voelen van de Amerikaanse sancties. Voordat hij over de uitdagingen voor het nieuwe jaar begint, bedankt hij eerst de werknemers die de nodige ontberingen hebben doorstaan.

In Koeweit gingen Huawei-technici gebukt onder temperaturen van meer dan vijftig graden Celsius. Op de Filipijnen werd reizen haast onmogelijk tijdens de coronacrisis en gebruikten Huawei-teams vissersbootjes om van eiland naar eiland te springen en telecomapparatuur te installeren. En in het Afrikaanse Malawi stonden werknemers van Huawei klanten bij tijdens muggentornado’s, vertelt Ping.

Achterdocht voor het bedrijf

Zo illustreert hij meteen hoe internationaal Huawei nog altijd opereert, ondanks de achterdocht voor het bedrijf in vooral westerse landen. In het vorige decennium is Huawei in rap tempo groter geworden. Tussen 2015 en 2019 verdubbelde de omzet bijvoorbeeld. In 2020 was de sprong voorwaarts al minder groot en nu heeft de daling dus ingezet.

Huawei werd een populaire leverancier aan telecombedrijven en datacenters. Ook was het bedrijf een vaste waarde op de consumentenmarkt voor smartphones. Huawei kon goedkoop leveren – volgens critici dankzij overheidssteun – en klanten zeiden tevreden te zijn met de kwaliteit.

Het wantrouwen groeide

Maar met het succes groeide ook het wantrouwen, zoals in de Verenigde Staten. Al onder president Barack Obama begon de Amerikaanse overheid een onderzoek naar de vraag hoe verstandig het was om een Chinees bedrijf in het hart van het telecomverkeer toe te laten. Niet zo verstandig, was de conclusie. Huawei heeft altijd ontkend dat het spioneert voor de Chinese overheid.

President Donald Trump nam maatregelen om Huawei van de Amerikaanse markt te weren. Ook begonnen de Verenigde Staten andere westerse landen onder druk te zetten om niet voor Huawei te kiezen bij de aanleg van het snelle mobiele internet, 5G, oftewel de vijfde generatie. Ook in Nederland kunnen telecombedrijven door nieuwe regels geen technologie meer gebruiken uit verdachte landen voor de kritieke onderdelen van hun netwerk.

Onder president Joe Biden is er in de Amerikaanse opstelling tegenover Chinese techbedrijven weinig veranderd. Laatst heeft hij de zwarte lijst met Chinese bedrijven zelfs uitgebreid.

Gebrek aan chips

Problematisch voor Huawei is vooral dat Amerikaanse bedrijven geen diensten of producten meer mogen leveren aan Huawei zonder exportvergunning. Huawei kan geen halfgeleiders meer gebruiken die met behulp van Amerikaanse technologie zijn ontworpen of gemaakt. Hierdoor heeft het een gebrek aan chips.

Ook bieden de smartphones van Huawei geen toegang meer tot de Google Play-store, waarmee gebruikers apps downloaden. Een groot nadeel voor consumenten. Op de wereldwijde smartphone-markt had Huawei in het eerste kwartaal van 2020 nog een aandeel van 20 procent. Een jaar later was dat nog maar 4 procent, meldt databedrijf Counterpoint. Naast Samsung en Apple zijn nu Xiaomi, Vivo en Oppo de grootste spelers – alle drie Chinees.

De omzet van de telecomtak van Huawei is in 2021 gestagneerd, schrijft voorzitter Ping in zijn brief. Hoewel de wereld digitaler is geworden tijdens de coronacrisis, zoals door het thuiswerken, is de wereld voor Huawei onzekerder geworden. Tijdens de crisis is gebleken hoe afhankelijk landen van elkaar zijn en hoe ze geraakt kunnen worden door een verstoring in elkaars industrie en transport.

Minder globalisering

Ping wijst op de groeiende tendens van ‘deglobalisering’. Een voorbeeld is de Europese Unie die zelfredzamer wil worden, bijvoorbeeld in de productie van halfgeleiders. Verder is technologie politiek geworden, zegt de voorzitter. Dat noemt hij allebei serieuze opgaven voor Huawei.

Huawei probeert de problemen te omzeilen door te blijven innoveren, zoals op het gebied van cloud-diensten en door software voor slimme auto’s te ontwikkelen. Ook werkt het alvast aan 6G, aan alweer een nieuwe standaard voor mobiel internet, zodat het in de toekomst zelf over de patenten beschikt.

Het zijn moeilijke tijden, zegt Ping. Maar om positief vooruit te blikken op 2022 citeert hij de Duitse dichter Heinrich Heine: “De lente geeft terug, wat de winter je heeft afgenomen.”

