Techbedrijven drijven de beurs naar ongekende hoogten

Stel dat je een jaar terug kunt in de tijd. Je zoekt beleggingsanalist Corné van Zeijl op aan het begin van de coronacrisis, en legt hem het volgende voor: die lockdowns, die zullen wereldwijd nog tot diep in 2021 doorlopen. Het virus zoals u dat nu kent zal ondertussen constant muteren om vaccinfabrikanten te tarten. En de stand van de beurs in Amsterdam? Die zal in februari 2021, temidden van dit alles, tegen een absoluut hoogterecord aan schuren.

“Dan had ik destijds gezegd: ik doe niet graag aan voorspellingen, maar wat je nu zegt is complete onzin”, zegt de expert van vermogensbeheerder Actiam. Toch staan de zaken er nu zo voor. De AEX, die weergeeft hoe het de 25 grootste beursfondsen van Nederland vergaat, klimt de laatste weken met schokjes richting de 701 punten. Donderdag zakte hij weliswaar weer iets, maar toch: als deze brede trend doorzet, is het vorige record van 4 september 2000 verbroken. Uitgerekend tijdens corona.

Presteren die bedrijven in de AEX-index dan zo goed dat er massaal in geïnvesteerd wordt? Dit waren de weken waarin ze hun laatste kwartaalcijfers van 2020 publiceerden, en die cijfers waren lang niet allemaal naar believen van beleggers. Heineken, Unilever, Ahold; grote namen die allemaal 3 tot 5 procent moesten inleveren op Beursplein 5 nadat ze publiek maakten hoeveel winst er vorig jaar overbleef van de omzet.

Versnelde omslag naar de digitale maatschappij

Tegenover de koers van die mastodonten staan echter de nieuwe reuzen, de techbedrijven die profiteren van de versnelde omslag naar een digitale maatschappij. Chipmaker ASML uit Eindhoven is inmiddels zo groot dat hij in zijn ééntje goed is voor 19 procent van de hele AEX-koers, en dat bedrijf staat er ongekend goed voor. Dat geldt ook voor ‘chipbroertje’ ASMI en voor digitaal betaalbedrijf Adyen.

Van Zeijl wijst daarnaast ook naar succesvol beleid van overheden en centrale banken tijdens corona. Overheden stutten hun economieën royaal met forse steunpakketten, terwijl centrale banken ontzettend veel geld bijdrukken om dat allemaal ook nog een beetje betaalbaar te houden. “De wereld heeft tijdens de vorige crisis geleerd dat zowel overheden als centrale banken snel en groot moeten inzetten in geval van nood”, zegt Van Zeijl. Hij denkt bij die woorden ook aan de jaren dertig in de Verenigde Staten. “Toen stopte de centrale bankenkoepel daar ook te snel met stimuleren, waarna de depressie veel langer duurde dan anders het geval was geweest.”

Natuurlijk drukken centrale banken geen geld bij om de beurskoersen op te stuwen. Wel zorgt al deze geldcreatie dat rentes dalen, ook op sparen. Dat drijft mensen richting de beurs, waar zij nog wél rendement hopen te halen. Die hausse drijft automatisch de prijs van aandelen op.

Totdat de internetbubbel knapte

Dus wie weet, misschien zal de AEX zijn record van ruim twintig jaar geleden verbreken. Destijds was dat gelijk het begin van een daling. Enkele internetbedrijven als World Online en Versatel gingen hard onderuit toen de internetbubbel knapte, maar ook de AEX als geheel kabbelde de jaren erna naar beneden.

Het is niet gezegd dat dat nu onherroepelijk weer gebeurt, weet Van Zeijl. “Ik heb op dit moment een krantenartikel voor me uit 1997, drie jaar voor het record, over de hoge koersen van toen. ‘Dit kán zo gewoon niet lang doorgaan’, staat er. Nou, dat kon dus wél.” En dat kan nu in principe dus ook, wil Van Zeijl maar zeggen.

