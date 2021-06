Te weinig gewerkte ‘crisisuren’ alsnog inhalen? FNV wil dat rechter dat dwarsboomt

Nu de lockdown voorbij is, lopen werkgevers en vakbonden steeds vaker tegen een onvermoed en nieuw twistpunt aan: de zogeheten ‘min-uren’. Die leiden eigenlijk overal waar flexibele roosters in het spel zijn tot discussies. Hoe het werkt? In sectoren als de retail, de horeca, maar bijvoorbeeld ook in de metaal en bij zwembaden, werken werknemers vaak geen vast aantal uren per week. In plaats daarvan staan ze voor een gemiddeld aantal uren op de loonlijst: staan ze in de ene week meer ingeroosterd, dan maken ze in een volgende week minder uren. Plus- en minuren worden eens per jaar verrekend: plusuren worden dan uitgekeerd, min-uren – mits buiten de schuld van de werknemer ontstaan – juist kwijtgescholden.

Door de lockdown zijn op veel plekken stuwmeren aan min-uren ontstaan. Veel winkels en horecagelegenheden hadden immers minder behoefte aan personele inzet. Nu het land weer opengaat, vragen veel werkgevers om de achterstallige uren alsnog te komen werken. En dat is tegen het zere been van vakbond FNV, die vindt dat het systeem daar niet voor bedoeld bedoeld is. De vakbond spreekt al maanden van ‘coronacorvee’, en voerde al met succes campagne tegen winkelketens als Douglas en Lucardi. De juridische vuurdoop volgde echter maandag in de rechtbank van Zutphen. Daar troffen FNV en budgetwarenhuis Wibra elkaar voor zo'n min-urenkwestie.

Verdienmodel of logische flexibiliteit?

“Mensen komen in de problemen als ze in de zomer ineens structureel al die extra uren moeten werken”, betoogt FNV-bestuurder Linda Vermeulen. “Dat terwijl werkgevers via de NOW ook steun hebben ontvangen om de salarissen door te kunnen betalen. Nu gebruiken ze de min-uren in de zomer in feite als verdienmodel. Door vaste mensen zo veel mogelijk uren te laten inhalen, kunnen ze besparen op de inhuur van vakantiekrachten.” Winkelketens leggen de corona-rekening op die manier bij hun werknemers, vindt Vermeulen. “En dat is exemplarisch: werknemers hebben bij dit soort bedrijven vaak weinig te zeggen en vakbonden worden geweerd. De cao voor de retail is een van de slechtste van het land.”

Wibra is dan weer allerminst te spreken over het gestrekte been waarmee FNV de discussie in gaat. “Werknemers zijn benaderd via een nieuwsbrief die van Wibra zelf afkomstig lijkt”, vertelt Wibra-advocaat Rachelle Mourits. “Mensen worden opgehitst door onjuistheden en met een opgeklopt verhaal. Op basis van de cao mag werknemers gewoon gevraagd worden uren in te halen. En daarbij gaat het niet om gigantische stuwmeren. Er staan misschien iets meer min-uren dan in een normaal jaar, maar de regeling is nota bene bedoeld om flexibiliteit te bieden. Die heeft Wibra als redelijke werkgever bijvoorbeeld ook geboden als mensen door een quarantaine of hun thuissituatie tijdelijk niet beschikbaar waren.”

Uitspraak over twee weken

Ze begrijpt bovendien niet dat FNV de pijlen zo specifiek op Wibra richt. “Deze discussie is veel breder.”

Daar ging de rechtbank tot op zekere hoogte in mee: die vroeg de partijen tijdens een schorsing om als polderpartijen tot elkaar te komen. Dat mocht niet baten; een uitspraak volgt nu over twee weken.

