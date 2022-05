Te allen tijden zou de terra één dollar waard zijn, maar nu crasht de cryptomunt

De woorden ‘stabiel’ en ‘stabiliteit’ worden maar liefst 53 keer genoemd in het veertien pagina’s tellende witboek van de cryptomunt-ontwikkelaar terra. Influencers werden de afgelopen drie jaar ingezet om die boodschap over de nieuwe cryptomunt te verspreiden. Ook de bestuursvoorzitter van het bedrijf, Do Kwon, deelde zijn belofte van een waardevaste munt graag via sociale media: te allen tijden zou de terra één dollar waard zijn.

Maar de afgelopen week werd pijnlijk duidelijk dat de munt alles behalve stabiel of waardevast is. De munt implodeerde en verloor bijna al zijn waarde. Hierdoor verdampte 18,5 miljard dollar én de waarde van een van de grootste zogeheten stablecoinaanbieders in een week tijd.

Met zijn ‘waardevaste’ munt wilde Kwon een stabiel ruilmiddel op de markt brengen. Die stabiliteit klonk ook voor de gewone belegger erg aantrekkelijk. Maar afgelopen week werden enkele tienduizenden gebruikers onverwacht geraakt door de crash. “Je moet echt diep in de materie zitten om te begrijpen dat het hier eigenlijk om een heel experimenteel product gaat”, zegt Peter Slagter, oprichter van het kennisplatform ‘Lekker Cryptisch’.

Waardevast beleggen

Waardevast beleggen is op zichzelf geen nieuwe uitvinding, legt Rabobankeconoom Wim Boonstra uit. Ook in Amerika zijn er geldfondsen die garanderen dat een aandeel nooit onder de één dollar zal zakken. “Dat kunnen ze garanderen door het geld wat binnenkomt te beleggen in saaie, stabiele producten.”

De zogenoemde stablecoins doen een vergelijkbare belofte. Volgens Boonstra is het belangrijkste verschil met andere geldfondsen dat beheerders van cryptomunten het geld dat zij ontvangen, investeren in andere cryptoproducten. Hierdoor ontstaat een ondoorzichtig systeem, met veel risico’s.

Het bedrijf terra experimenteerde met een algoritme dat twee cryptomunten met elkaar verbond. Hierdoor zouden fluctuaties in vraag en aanbod worden opgevangen, waardoor een stabiel evenwicht zou ontstaan. In de praktijk blijkt nu dat het algoritme helemaal niet in staat is om grote schommelingen op te vangen.

Ook Slagter had vanaf het begin zijn twijfels over de munt. “In de cryptowereld barst het van de experimenten. Die kunnen goed of slecht uitpakken.”

Grote gevolgen

Normaal gesproken falen experimenten vooral in kleiner verband. Terra behoort echter tot een van de grotere stablecoinaanbieders, waardoor de gevolgen van de crash duidelijker zichtbaar zijn.

De crash veroorzaakt daarbij verdere onrust op de cryptomarkt. Zo daalde de prijs van de bitcoin tot de laagste stand sinds december 2020. Econoom Boonstra verwacht dat de gebeurtenissen een domino-effect tot gevolg hebben. Hij legt uit dat het aantal cryptomunten de afgelopen jaren hard is gegroeid tot bijna 20.000 aanbieders. “Iedereen die een beetje technisch is, kan morgen zijn eigen cryptomunt beginnen.”

Dat betekent dat er veel lokale, onbetrouwbare of irrelevante munten op de markt zijn. “Een groot deel daarvan stelt niks voor,” meent Boonstra. Ook Slagter erkent dat een hoop cryptomunten niet deugen. “De markt blijkt dus wel in staat om dat zelf op te lossen.”

Niet slapend rijk

Slagter verwacht dat toezichthouders en wetgevers door de gebeurtenissen meer druk voelen om betere regels op te stellen voor cryptomunten. De crash maakt pijnlijk duidelijk dat het voor veel beleggers ingewikkeld is om de risico’s van hun investeringen in cryptomunten goed te overzien. “Sommige mensen hebben hun hele vermogen zien verdampen.”

Volgens Boonstra is het belangrijk dat mensen zich realiseren dat niet iedereen tegelijkertijd slapend rijk kan worden. Maar hij wijst ook op het feit dat Nederlanders jaarlijks miljoenen geld kwijt zijn door deelname aan de loterij. “Die paar tientjes kun volgens mij wel beter investeren in een cryptomunt. Dan kun je hoop op winst houden.”

