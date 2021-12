Taxidienst Didi buigt voor China en verhuist naar Hongkong

Voordat het Chinese vervoersbedrijf Didi in de zomer naar de beurs van New York ging, waarschuwde het beleggers zelf voor de onberekenbare Chinese overheid. Als Peking vindt dat Didi niet aan de regels voldoet, kan het zomaar vergunningen intrekken, boetes opleggen of de mobiele apps van het bedrijf blokkeren, schreef het grote mobi-techbedrijf in de beursprospectus.

Dat laatste – het blokkeren van apps – gebeurde al vijf dagen na die succesvolle beursgang, die 4,4 miljard dollar opleverde. Volgens de Chinese toezichthouder Cyberspace Administration of China verzamelden 25 apps van Didi in China persoonsgegevens in strijd met wetten en regels. De apps mochten niet meer worden gedownload door chauffeurs en consumenten zolang Didi de regels niet naleefde.

Didi buigt voor China

Didi buigt nu voor de Chinese overheid. Het maakte vrijdag op het sociale medium Weibo bekend dat het New York verlaat. “Na zorgvuldig onderzoek zal het bedrijf het vertrek van de beurs van New York onmiddellijk in gang zetten en voorbereidingen treffen voor een beursgang in Hongkong.” Didi zegt de aandeelhouders hierbij te betrekken, bijvoorbeeld door ze te laten stemmen.

Als Chinees bedrijf weet je vaak niet of je aan de regels voldoet, schreef Didi in de prospectus, omdat die regels niet altijd bekend worden gemaakt. En de regels die wel bekend zijn, kunnen zomaar veranderen, ook met terugwerkende kracht. Verhaal halen bij de rechter is lastig in China, schreef Didi, omdat de interpretaties van de vele wetten en regels inconsistent zijn en de handhaving onzeker is. Uiteindelijk is de Communistische Partij de baas, niet de rechter.

De onzekerheid waarmee Chinese bedrijven zo te maken hebben, kunnen ook de beleggers parten spelen. Het accountantsbureau dat Didi in China gebruikt, mag van China niet worden gecontroleerd door de Amerikaanse toezichthouder, de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Zo is het moeilijk te bepalen wat er achter de schermen gebeurt.

Wet om meer openheid af te dwingen

Om meer openheid bij Chinese bedrijven af te dwingen, heeft president Donald Trump vorig jaar december een wet ingevoerd. Deze Holding Foreign Companies Accountable Act zorgt ervoor dat een Chinees bedrijf in de Verenigde Staten van de beurs gehaald kan worden als de situatie in drie jaar tijd niet verbetert. Met die geëiste transparantie heeft de Chinese overheid grote moeite.

Donderdag kwam de Amerikaanse beurswaakhond SEC met een nadere uitwerking van die wet. “Als je publiek verhandelbare waardepapieren in de VS wilt uitgeven, moet het bedrijf dat jouw boeken controleert geïnspecteerd kunnen worden door de PCAOB”, zei voorzitter Gary Gensler in een toelichting. Meer dan vijftig jurisdicties staan dat toe, zegt hij, maar China en Hongkong niet.

Aandeelhouders reageerden in eerste instantie positief op de aankondiging van Didi om van beurs te verruilen. Het aandeel steeg voorbeurs met 15 procent. Dat komt volgens persbureau Reuters doordat investeerders verwachten dat deze stap de Chinese overheid tevreden stemt en de vooruitzichten van Didi in China daardoor verbeteren.

Lees ook:

Chinese Uber is het slachtoffer van nieuwe regeldrift voor techbedrijven

Didi is de grootste speler op de taximarkt in China. Maar volgens de Chinese autoriteiten verzamelt Didi illegaal persoonsgegevens. Daarom beveelt het appwinkels om de app te verwijderen.

Alarmbellen bij beleggers: de Chinese overheid steekt vinger in de pap bij Alipay en meer machtige bedrijven

De Chinese overheid neemt draconische maatregelen in allerlei sectoren. Is het nog verstandig om miljarden in het land te investeren?