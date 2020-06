Tata wil meer winst, werknemers willen een baangarantie

De stakingen bij Tata Steel in IJmuiden gaan door. Dinsdag legden werknemers van de afdeling onderzoek en ontwikkeling het werk neer, woensdag staakt het kantoorpersoneel. Gesprekken met de directie en met de leiding van Tata Steel Europe, waar de locatie IJmuiden onder valt, zijn niet voorzien.

Na de stakingen bij de toevoer van grondstoffen, bij het verladen van bootcontainers en bij de magazijnen, was het dinsdag de beurt aan de onderzoeksmedewerkers. Volgens FNV-bestuurder Roel Berghuis was het voor de eerste keer in de 91-jarige geschiedenis van het IJmuidense staalbedrijf, dat van 1999 tot 2007 onderdeel was van Corus en daarvoor Hoogovens heette, dat personeel van die afdeling het werk neerlegde. Zo’n 150 mensen hebben zich volgens hem als staker ingeschreven. Bij de afdeling, die onder meer onderzoek doet naar verpakkingsstaal, werken circa driehonderd mensen.

De FNV, gesteund door de andere vakbonden, heeft twee weken geleden een serie eisen bij de directie neergelegd. Zo moet Tata afzien van een geplande reorganisatie en de garantie afgeven dat er tot medio 2026 geen gedwongen ontslagen vallen. De bonden zijn tegen verdere integratie met de Britse poot van Tata en willen opheldering over het vertrek van Theo Henrar, de directeur van IJmuiden. Volgens de bonden is Henrar door de leiding van Tata Steel Europe de deur gewezen.

Er staat nog niet vast hoeveel banen verdwijnen, zegt Tata

Tata Steel Europe (TSE) hecht wel aan een verdere vervlechting tussen IJmuiden en de Britse poot, onder meer omdat zij vaak dezelfde klanten bedienen, zo zei TSE-directeur Henrik Adam maandag in een gesprek met NRC Handelsblad. Adam herhaalde wat hij in november zei – en wat toen in IJmuiden tot de eerste onrust onder de werknemers leidde: dat IJmuiden efficiënter en duurzamer moet werken, innovatiever moet worden en met nieuwe producten moet komen.

Volgens Adam staat nog niet vast hoeveel banen er in IJmuiden verdwijnen. Er is wel een ‘transformatieplan’ gemaakt, maar de uitwerking daarvan is een zaak van Tata Steel Nederland. Die uitwerking is nog niet klaar. Adam zei daarom ‘verbaasd’ te zijn over de acties. De bonden vrezen dat er circa duizend banen verloren gaan in IJmuiden, vooral administratieve.

Adams belangrijkste doel is een vergaande verbetering van TSE’s resultaten. Het Indiase moederbedrijf van TSE is de aanhoudende verliezen bij zijn in 2007 gekochte Europese tak zat en vindt dat die zijn eigen broek moet ophouden. De blik van het moederconcern is vooral gericht op Azië, op India in het bijzonder. Daar stijgt de vraag naar staal en daar zitten de groeimogelijkheden. In Europa zijn die er niet of veel minder. Het Indiase moederbedrijf ziet IJmuiden vooral als leerschool, zei bestuursvoorzitter T.V. Narendran eind 2018: omdat IJmuiden producten maakt die ook door Aziatische klanten later zullen vragen. Eind 2015 opende Tata Steel in de deelstaat Odisha nog een nieuwe staalfabriek die steeds verder wordt uitgebreid.

Tata’s Europese poot heeft last van concurrentie uit China, van de handelsruzie tussen de VS en China en van een tegenvallende vraag. De coronacrisis is daar nog bijgekomen. TSE’s verliezen komen vooral uit Engeland. Het voormalige Hoogovens is na 2007 vrijwel elk jaar winstgevend geweest, al betaalde het over 2019 geen dividend aan zijn eigenaren en zal het dat in 2020 ook niet kunnen.

