Tata Steel IJmuiden betaalde nooit winstbelasting in Nederland

De Nederlandse fiscus had in de afgelopen acht jaar 390 miljoen euro aan belastingen van Tata moeten ontvangen, aangezien Tata Steel IJmuiden in diezelfde jaren 1,7 miljard euro winst maakte. Dat heeft het Noordhollands Dagblad (NHD) in samenwerking met een onafhankelijke registeraccountant berekend. Er is echter niets betaald, bevestigt Tata Steel zelf in een persverklaring.

Hoe kan dat? In 2007 werd de staalfabriek uit IJmuiden overgenomen door Tata Steel India. Voor de aankoop van bijna 10 miljard euro ging het bedrijf een flinke lening aan. Sindsdien maakt Tata IJmuiden bijna elk jaar winst en krijgt het personeel een winstuitkering. De winst werd echter gebruikt om de rente van de leningen te betalen, meldt het NHD. Daardoor blijft officieel geen cent winst over, dus kan er niets worden belast.

“Tata Steel ontwijkt op grote schaal belasting”

Tata doet daar – na vragen van het NHD - ook niet geheimzinnig over. ‘Tata Steel Nederland is onderdeel van een fiscale eenheid, hetgeen een gangbaar en geaccepteerd regime is. Binnen een fiscale eenheid kunnen winsten en verliezen van de ertoe behorende vennootschappen worden verrekend.’ Tata meldt ook dat er geen speciale afspraken –zogeheten rulings- met de Belastingdienst zijn gemaakt. Dat is in hun ogen ook niet nodig, want het ‘fiscaal beleid van Tata Steel in Nederland is volledig conform wet- en regelgeving’.

Er kwamen veel reacties los bij Tweede Kamerleden. GroenLinks heeft een spoeddebat aangevraagd met de minister van economische zaken Eric Wiebes en staatssecretaris Hans Vijlbrief van financiën. “Bizar”, noemt GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver het nieuws. “Tata Steel ontwijkt op grote schaal belasting terwijl ze staatssteun krijgen én lobbyen tegen CO2-belasting want ‘ze staan op omvallen’.”

Volgens het NHD stromen er ook jaarlijks miljarden euro’s van de Nederlandse tak van het bedrijf naar het Indiase moederbedrijf. Zo betaalt Tata Europe te veel geld voor steenkool en ijzererts die ze van het centrale inkoopbedrijf van Tata Steel in Singapore kopen. Sinds de overname in 2007 is er zeker 20 miljard euro te veel betaald voor grondstoffen, aldus de krant.

Hier profiteert het inkoopbureau van, maar het is ook een manier om de winst in Europa kunstmatig laag te houden. De directie van Tata Steel Europe zegt echter dat er tegen marktconform tarief is ingekocht. VVD-Kamerlid Dennis Wiersma laat op Twitter weten dat het onderzoek veel vragen oproept. “Gebruikt de Indiase eigenaar onze mooie Nederlandse tak van Tata Steel nou als flappentapper?” Hij eist snelle opheldering.

Het financieel onderzoek van het NHD meldt ook dat Tata Steel IJmuiden 685 miljoen euro uitleent aan andere Tata-bedrijven. De directie zegt in haar reactie alleen een lening van 50 miljoen euro te hebben verstrekt aan Tata Steel Engeland, en 150 miljoen euro aan de Nederlandse holding. Verder niets. De voormalige Hoogovens zitten ondertussen zelf in geldnood en proberen daarom een lening van 150 miljoen euro te krijgen bij de Nederlandse overheid.

Zorgen zijn niet onterecht

Deze aanvraag moet nog worden goedgekeurd door de Staat. Dat kan nog wel eens lastig worden na deze publicaties. “Onthutsend”, noemt Tom van der Lee van GroenLinks het nieuws op twitter. “India lijkt als een supersprinkhaan Tata Europe en dus Tata IJmuiden tot op het bot te hebben kaalgevreten via zeer discutabele fiscale constructies. Tegelijkertijd vangt het bedrijf corona-steun.”

De PvdA maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf, net als D66. Deze zorgen zijn niet onterecht. De accountants van Tata Steel India luidden eerder deze maand nog de alarmbel: Tata Steel Europe maakt zoveel verlies dat het voortbestaan van het bedrijf in gevaar is, aldus de rekenmeesters. Daar begrijpen de werknemers en de vakbond niets van, want steeds zeggen zij dat de kwalitatief hoogwaardige fabrieken in IJmuiden juist zo goed draaien. D66-Kamerlid Kees Verhoeven zegt het zo op twitter: “De bloeiende staalfabriek in IJmuiden wordt leeggezogen door moedermaatschappij Tata.”

