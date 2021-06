Talpa en RTL Nederland willen samen verder

Twee grote Nederlandse media-ondernemingen willen samen verder gaan en tal van radio- en televisiezenders onder één dak brengen. RTL Nederland en Talpa Network kondigden dinsdag aan een joint venture te beginnen, oftewel een gezamenlijke onderneming. Toezichthouders moeten nog wel toestemming geven.

Volgens beide partijen moet door de fusie een mediaconcern ontstaan dat sterk genoeg is om de concurrentie met de grote internationale techbedrijven aan te gaan. Welke bedragen met de fusie gemoeid zijn, is niet bekend.

Talpa brengt zijn tv, radio, print en digitale activiteiten onder in de nieuwe onderneming, in ruil voor 30 procent van de aandelen. Moederbedrijf RTL Groep uit Luxemburg blijft met 70 procent de grootste aandeelhouder van het vernieuwde RTL Nederland. Opgeteld hadden Talpa en RTL Nederland vorig jaar een omzet van 909 miljoen euro en een operationele winst van 84 miljoen euro.

Merknamen

Talpa is het bedrijf achter tv- en radiozenders zoals SBS 6, Net5, Veronica en Radio 538. De Nederlandse activiteiten van RTL bestaan onder andere uit de RTL-zenders RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL Z. Ook weersite Buienradar en streamingdienst Videoland vallen onder RTL Nederland. Alle zenders blijven voorlopig naast elkaar bestaan en de bekende merknamen verdwijnen niet.

RTL en Talpa zeggen dat ze samen meer eigen producties willen ontwikkelen, zowel voor televisie als voor Videoland. Ook willen ze investeren in technologie en dataverwerking. Voor adverteerders is het prettig als een mediabedrijf over zo compleet mogelijke profielen van consumenten beschikt. Daarom is het handig om die consument op zoveel mogelijk platforms te kunnen volgen.

Beide partijen spreken de ambitie uit om streamingdienst Videoland verder uit te bouwen. In het moeilijke coronajaar 2020 kreeg RTL een klap op de advertentiemarkt. Maar het aantal abonnees van Videoland nam met ruim 38 procent toe tot ruim 900.000. De Nederlandse topman Sven Sauvé noemde het succes van Videoland een kroon op het harde werk.

Na de fusie blijft Sauvé de CEO van RTL Nederland. Zijn collega bij Talpa, Pim Schmitz, treedt toe tot de raad van commissarissen. Oprichter en eigenaar van Talpa John de Mol wil zich gaan richten op het bedenken van nieuwe programma’s en formats.

Investeringen

“Ik ben verheugd dat door deze overeenkomst een sterk Nederlands bedrijf ontstaat dat niet alleen Nederlandse kwaliteitscontent garandeert, maar ook in staat is om de Amerikaanse en Chinese techbedrijven te weerstaan”, zegt Talpa-oprichter John de Mol in een verklaring. Ook Sauvé van RTL Nederland wijst erop dat de samenwerking nieuwe investeringen mogelijk maakt in programma’s, onafhankelijke journalistiek en technologie.

De internationale RTL Groep had bedrijfsonderdelen in België en Nederland in de etalage gezet. Dinsdag meldde de Belgische krant De Tijd dat mediaconcern DPG Media belangstelling had voor RTL Nederland. Volgens de zakenkrant aast DPG Media ook op de Belgische tak van RTL. DPG geeft hierover geen commentaar.

Als toezichthouders zich over dit plan van Talpa en RTL gaan buigen, is een belangrijke vraag of er voldoende concurrentie overblijft op de markt. Samen zouden ze een groter marktaandeel kunnen verkrijgen dan de publieke omroep. Als het aan RTL en Talpa ligt wordt de transactie in de eerste helft van 2022 afgerond.

