Talent werven en solliciteren blijkt ook prima op afstand te kunnen

Het is sinds de coronacrisis even schakelen in de wereld van werving en selectie: over koetjes en kalfjes praten met een kandidaat terwijl je naar de vergaderzaal loopt is er niet meer bij. “Een videogesprek begint meteen, dus zo’n moment ontbreekt nu”, zegt Hinnejan Elswijk, managing partner van werving- en selectiebureau Ebbinge. “Ook de sfeer en de non-verbale communicatie van een echt gesprek mis je.”

Toch blijkt beeldbellen veel beter te werken dan Elswijk had gedacht. “Je kunt een inhoudelijk gesprek voeren over wat voor werk iemand heeft gedaan en hoe hij bijvoorbeeld met tegenslagen is omgegaan.”

Ook Estel Vrielink, verantwoordelijk voor recruitment bij de Hospitality Group, vindt dat beeldbellen verrassend goed werkt. “Je komt met technologie toch wel heel ver. Je kunt mensen op inhoud goed beoordelen. Verschil is dat je in het echt beter een gevoel kan krijgen bij een kandidaat, wat het lastiger maakt om vast te stellen of een kandidaat bij de bedrijfscultuur past.” Vrielink is daarom benieuwd naar de slagingskans van de kandidaten die in deze aparte tijd worden geselecteerd.

Bij opdrachtgevers was nog wel aarzeling over videobellen, ziet Caroline Schoenmakers, mede-eigenaar van Salesrecruiters. “Toen de coronamaatregelen nog waren afgekondigd tot 6 april wilden opdrachtgevers vaak liever wachten omdat ze een kandidaat in levende lijve wilden zien. Maar nu gaan die opdrachtgevers overstag en merken ze dat skypen ook makkelijk gaat.”

In het echt ontmoeten

In de laatste fase van de selectie wil de opdrachtgever de kandidaten toch wel graag in het echt ontmoeten, is de ervaring van Elswijk. “Logisch, want het gaat bij ons veelal om een nieuwe directeur of financieel directeur.” Dus heeft Ebbinge laatst gesprekken georganiseerd aan een lange tafel met veel afstand, zonder drankje. “En zonder handen schudden natuurlijk.”

Ondanks de coronacrisis loopt de werving en selectie dus wel door. Zeker in de IT, vertelt Jeroen Kuijlen van de Staffing Group, voor wie de IT-sector de belangrijkste markt is. “Ik denk dat bedrijven weten dat er ook een leven is na de coronacrisis. De vernieuwing van de technologie gaat gewoon door, terwijl de vergrijzingspiek blijft komen. Dan zit je toch weer met dat grote tekort aan it’ers.”

Vrielink van de Hospitality Group zag in de eerste week van de coronacrisis wel een dipje. “Maar nu zitten we op tachtig procent van het normale aantal aanvragen.” Opvallend is dat kandidaten in tijden van corona liever een vaste functie willen, vertelt Vrielink. “Zelfs kandidaten die normaal gesproken interimklussen doen, hebben nu meer behoefte aan zekerheid.”

Schoenmakers van Salesrecruiters ziet dat een kwart van de opdrachtgevers koudwatervrees heeft gekregen. “Zij hebben het proces even op pauze gezet.” Wat verder opvalt: de opdrachtgever blijft de afgelopen weken lang onduidelijk over de startdatum van de kandidaat, vertelt Schoenmakers. “Dat vinden kandidaten nu niet zo erg: ook voor hen is het prima om even af te wachten.”

Ook inwerken gaat nu anders, vertelt Elswijk. “Laatst hebben wij een interim-manager gevonden voor een opdrachtgever, waarbij de selectie via Zoom plaatsvond. Pas woensdagochtend hebben de opdrachtgever en die manager elkaar voor het eerst ontmoet op een leeg kantoor. En nu begint hij vanuit huis aan een klus die wel zes tot twaalf maanden kan duren, zonder dat hij verder iemand van het bedrijf heeft ontmoet.”

