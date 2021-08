Tabaksreus Philip Morris wil producent beademingstechnologie overnemen en dat ligt gevoelig

Tabaksbedrijf Philip Morris heeft zijn zinnen gezet op een Britse producent van beademingstechnologie, Vectura, en is daardoor in een felle strijd verwikkeld met een investeringsbedrijf. Zondag verhoogde de eigenaar van de Marlboro-sigaretten het bod op Vectura tot meer dan een miljard Britse pond. Daarmee overtreft het concern het bod dat het Amerikaanse private equity-bedrijf The Carlyle Group vrijdag bekendmaakte.

Vectura maakt medicijnen en apparatuur waarmee die kunnen worden ingeademd, zoals puffers voor astmapatiënten. De interesse van Philip Morris ligt gevoelig. “We zijn zeer verontrust over deze mogelijke overname door het tabaksbedrijf Philip Morris”, zegt Herman Vijlbrief van Longfonds, dat samen met KWF en de Hartstichting initiatiefnemer is van de Rookvrije Generatie.

20.000 sterfgevallen door roken

Alleen al in Nederland overlijden elk jaar 20.000 mensen aan de gevolgen van (mee)roken, zegt Vijlbrief. “Het is buitengewoon laakbaar dat deze tabaksfabrikant op deze manier probeert zijn slechte imago op te poetsen. Zo profiteert het straks van het verslaafd maken van mensen, en vervolgens ook nog eens van de verkoop van de medicijnen om de schade veroorzaakt door die immens schadelijke producten te behandelen.”

In mei steunde het bestuur van het beursgenoteerde Vectura een overnamebod door Carlyle van 1,36 pond per aandeel. Maar in juli ging Philip Morris daar overheen met 1,50 pond per aandeel. Het bestuur koos toen voor de tabaksgigant, omdat die een stabielere partner zou zijn dan het private equity-bedrijf.

Philip Morris wil niet alleen geld verdienen met tabak en nicotine, maar zich ook met gezondheidszorg en welzijn bezighouden. Vanaf 2025 hoopt het concern jaarlijks ten minste 1 miljard dollar omzet te behalen met producten zonder nicotine.

Verstand van beademing

Van oudsher heeft de sigarettenverkoper veel verstand van het toedienen van stoffen via beademing, legt het bedrijf uit. Vectura moet de ruggengraat worden van het bedrijfsonderdeel dat zich richt op therapeutische toepassingen. Ook weet Philip Morris hoe je producten in de markt zet en consumentengedrag beïnvloedt.

Britse gezondheidsorganisaties hebben de overheid verzocht de overname te verbieden. Als eigenaar van Vectura krijgt Philip Morris een stem in het gezondheidsdebat in het Verenigd Koninkrijk, waarschuwen ze. De Britse overheid heeft toezichthouders gevraagd de voorgenomen overname van Vectura door de tabaksgroep in de gaten te houden, meldt The Times.

Mogelijke veiling

Vrijdag kwam Carlyle met een hoger bod dan Philip Morris, namelijk 928 miljoen pond voor alle aandelen. Het bestuur wilde nu weer in zee met Carlyle, dat een portefeuille beheert van 276 miljard dollar. Omdat Philip Morris opnieuw een hoger bod heeft uitgebracht, dat Vectura op 1,2 miljard euro waardeert, laat de toezichthouder voor overnames in de Londense City weten dat er woensdag mogelijk een veiling begint tussen beide kandidaten. Vanwege deze procedure trekt Vectura de uitgesproken voorkeur voor Carlyle in.

Philip Morris wil bijdragen aan technologie die de schade die roken veroorzaakt aanzienlijk verkleint, zei CEO Jacek Olczak vorige maand tegen zender CNBC ter verdediging van de geplande overname.

“Er is maar één manier waarop Philip Morris onze samenleving echt kan helpen. En dat is stoppen met het maken en verkopen van sigaretten”, zegt Vijlbrief namens Longfonds.

