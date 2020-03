T-Mobile is verbijsterd: KPN mag concurrenten weren van het netwerk

KPN en VodafoneZiggo zijn niet verplicht om hun netwerken voor concurrenten open te stellen. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag bepaald.

T-Mobile zegt verbijsterd te zijn. Het bedrijf levert diensten zoals televisie, telefonie en internet over het netwerk van KPN. Hetzelfde geldt voor Tele2, sinds vorig jaar een merk van T-Mobile. KPN hoeft deze concurrenten niet langer toegang te bieden tot het netwerk. “Wij zijn van mening dat de Nederlandse consument de grote verliezer is”, laat T-Mobile in een reactie weten. Het bedrijf gaat de uitspraak analyseren.

KPN en VodafoneZiggo hebben samen te veel marktmacht, oordeelde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) eerder. Daarmee kunnen ze alternatieve aanbieders van de markt weren, met hogere prijzen als gevolg. In 2018 bepaalde de ACM daarom dat ze derden toegang moesten geven tot hun netwerken. KPN deed dat al, voor VodafoneZiggo was dat nieuw.

KPN vindt dat er gezonde concurrentie is in de telecomsector

In het hoger beroep oordeelt het CBb nu dat ACM die marktmacht onvoldoende heeft bewezen. “Daarmee vervalt de basis voor de aan KPN en VodafoneZiggo opgelegde regulering en sneuvelen dus ook de toegangsverplichtingen.”

KPN zegt tevreden te zijn met de uitspraak. Volgens een woordvoerder is er gezonde concurrentie in de telecomsector. “Dat heeft de uitspraak van het CBb nu bevestigd en daaraan zal ook niets veranderen.” Dankzij meerjarige overeenkomsten zijn veel telecomaanbieders voor de lange termijn verzekerd van toegang tot het KPN-netwerk, zegt de woordvoerder. “KPN biedt deze toegang tegen concurrerende tarieven. Er valt voor de consument veel te kiezen.”

VodafoneZiggo had beroep aangetekend tegen het ACM-besluit. “Wij hadden enorme investeringen moeten doen om andere bedrijven te kunnen aansluiten op ons netwerk. Daardoor zouden de prijzen voor klanten juist stijgen.” Verder zegt de woordvoerder dat de markt goed functioneert en dat netwerkconcurrentie heeft gezorgd voor aantrekkelijke pakketten tegen concurrerende prijzen. Het ingrijpen door de ACM was daarom niet terecht, vindt VodafoneZiggo.

Volgens KPN is de uitspraak belangrijk voor de ontwikkeling van de glasvezelmarkt. “In Nederland investeren tal van partijen in glasvezelnetwerken. Reguleringszekerheid is van groot belang voor deze partijen en dus voor Nederland. Zo kunnen investeringen in de aanleg van glasvezel voortgaan.” T-Mobile werkt overigens aan een eigen glasvezelnetwerk.

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven is de eindrechter in deze zaak.

