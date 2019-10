Supertoffe speelgoedshop, maar niemand komt er kopen

‘Wij hebben je nodig!’ De Amsterdamse speelgoedwinkel Knutsel Frutsel doet een directe oproep aan de buurtbewoners vanuit zijn etalage. Knutsel Frutsel, dit jaar nog uitgeroepen tot Amsterdamse winkelier van het jaar in de categorie speelgoed en cadeaus, dreigt te moeten sluiten doordat mensen er te weinig kopen. Tot nu blijft de omzet dit jaar 30 procent achter bij vorig jaar. “Ondanks dat klanten ons fantastisch vinden, hebben wij het lastig”, zegt eigenaar Isis Goldstein (48) bezorgd.

De speelgoedwinkelbranche zit al jaren in een dip. Vorig jaar nam de omzet nog met 18,3 procent af in vergelijking met een jaar eerder, en ook dit jaar is die 16,6 procent lager, zo blijkt uit cijfers van het CBS en ABN Amro.

Begin dit jaar ging speelgoedreus Intertoys nog failliet. Onder de Portugese investeerder Green Swan maakte de keten een doorstart, maar moesten toch in totaal 166 winkels sluiten. Inmiddels is Intertoys onderdeel van Blokker. Vorige week maakte een groep oud-franchisenemers van Intertoys bekend een nieuwe keten op te zetten, Jase & Joy, met vestigingen in onder meer Amersfoort, Amstelveen en Eindhoven.

Sterke daling omzet

Sectoreconoom Sonny Duijn van ABN Amro ziet de opkomst van de webwinkel als een van de oorzaken voor de sterke daling in omzet. Dit jaar namen de internetverkopen verder toe met 17,4 procent.

Goldstein wijt de problemen van haar winkel ook vooral aan het internet. “Tot vijf jaar geleden kon ik iets bestellen voor klanten die iets zochten, en dan kwamen ze een paar dagen later terug om het op te halen. Nu zeggen ze: ‘O, dan zoek ik het wel online’. Dan ben je ze kwijt. Qua voorraad is gewoon niet te concurreren met die webwinkels.”

Goldstein heeft bewust geen webshop opgezet bij haar winkel, dat kost namelijk veel geld. “Als het zou lonen, zou ik het natuurlijk doen. Maar dan gaan mensen kijken waar ze het goedkoopst iets kunnen krijgen. Nou, niet bij mij.”

Concurrentie van drogist

Wel beschikt Knutsel Frutsel over een strakke website met online-etalage, en over een actieve facebook- en instagrampagina. “Maar de branche krijgt ook te maken met steeds meer concurrentie vanuit andere hoeken, zoals de drogist”, zegt Duijn van ABN Amro. Zo verkopen Kruidvat en de Action steeds meer speelgoed, voor lage prijzen.

Goldstein: “Ik probeer mijn eigen kinderen te vertellen dat als je iets bij de Action koopt voor 1 euro, er iets niet klopt. Die spullen worden aan de andere kant van de wereld gemaakt, verscheept, hier in vrachtwagens gestopt; hoe kunnen die dan 1 euro kosten? Maar de consument denkt: waarom zou ik het ergens anders kopen als het hier 1 euro is?”

De afnemende concurrentiepositie van de speelgoedwinkel toont zich ook in de aantallen: waar Nederland in 2014 nog negenhonderd speelgoedwinkels kende, zijn dat er nu nog geen zeshonderd, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Locatus. Vooral dit jaar is de afname opvallend: sinds januari zijn er 166 winkels minder. Dat is vooral op het conto van Intertoys te schrijven.

Persoonlijk contact

Goldstein probeert zich te onderscheiden in productkeuze, kwaliteit en service. “We hebben waanzinnig veel kennis van onze producten, lopen uitgebreid met de klant mee om iets uit te zoeken en doen dat alles met veel persoonlijk contact en humor. En wij hebben echte gesprekken met de kinderen die hier komen. Ik weet het als er een kind in de straat is gevallen. Daar kan ik jaren later met de moeder nog een gesprek over voeren.”

Volgens Duijn moeten speelgoedwinkels vooral voor interactie zorgen. “Ik zag het zelf bij Hamleys in Praag: daar kun je al het speelgoed uitproberen, het is net een soort pretpark. Ook in kleinere winkels moet zoiets mogelijk zijn.” Goldstein weet dat dat geen garantie voor succes is. “Mijn hele winkel is een belevenis. Ze mogen hier spelen, rondkijken, er is een bakje met boeken. Van de wc heb ik zelfs een jungle gemaakt. Maar waar eindigt het? Ik ben geen Efteling.”

De actie in de etalage van Knutsel Frutsel heeft al veel reacties opgeleverd. “Veel mensen zeggen dat ze er enorm van zijn geschrokken en dat het ze aan het denken heeft gezet. Dat is goed, want klanten en buurtbewoners moeten zich bewust worden van wat hun keuzes doen met het straatbeeld. De enige manier dat ik dit kan winnen, is als buurtgenoten zeggen: deze winkels moeten blijven bestaan in de straat.”

