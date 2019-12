Supermarktpersoneel staat voor de keuze: wél of niet staken voor Kerst?

Het supermarktpersoneel moet nog langer wachten op een nieuwe cao, nu de onderhandelingen daarover spaak zijn gelopen. Het salaris dat de supermarkten haar medewerkers aanbieden ligt zelfs nog lager dan het eerdere voorstel dat de vakbond CNV in juni nog afwees. Maar of het personeel hun aangekondigde staking vlak voor de drukke feestdagen nu doorzet, is volgens CNV-onderhandelaar Jacqueline Twerda nog hoogst onzeker.

Want met lege schappen in de winkels, gigantische rijen achter de kassa’s en een gebrek aan personeel om de weg te wijzen dupeert een staking toch vooral de consumenten, zegt Twerda. “En we willen zo graag dat de pijn komt te liggen bij degenen die het verdienen, de supermarkten.”

Niet alleen de hoogte van het salaris, maar vooral de manier waarop de onderhandelingen verliepen stuit Twerda tegen de borst. Het Vakcentrum voor zelfstandige retailondernemers, dat namens supermarkten onderhandelt, kon tot gistermiddag vijf uur reageren op de looneisen van CNV. Dinsdagavond werd Twerda al uitgenodigd om aan de onderhandelingstafel aan te schuiven. “Dan verwacht je dat ze met een goede reactie komen”, zegt Twerda. “Maar ik ben echt geschrokken. Dit is een belediging voor het personeel.”

CNV wil dat de 2,5 procent loonsverhoging in de nieuwe cao tot aan april 2020 ook met terugwerkende kracht wordt uitbetaald vanaf april 2019, toen de vorige cao afliep. De supermarkten willen de loonsverhoging enkel toepassen per januari. Dat komt eigenlijk neer op een loonsverhoging van 0,63 procent. Dat is lager dan de verhoging van 0,88 procent, dat de supermarkten eerder aanboden.

Terwijl de gemiddelde loonstijging momenteel een kleine 3 procent bedraagt. “Ik heb ze wel even gevraagd of ze soms denken dat ik gekke Henkie ben”, zegt Twerda.

Of het furieuze supermarktpersoneel dinsdag, een dag voor Kerst, gaat staken durft Twerda nu nog niet te zeggen. “Ik begrijp hun stakingswens, maar betwijfel of dit het juiste moment is.” Als het vaste personeel afwezig is, leunen de supermarkten op vakkenvullende scholieren, die niet meestaken. Die mogen boze klanten uitleggen waarom ze de producten op hun boodschappenlijstje niet kunnen vinden. “Je krijgt een heel grimmige sfeer en daar moet ik mijn achterban tegen beschermen. Aan de andere kant kun je de grove handelwijze van de werkgevers ook niet negeren”, stelt Twerda. “Ik zit in een spagaat.”

Volgens woordvoerder Hans Verweij leeft bij het Vakcentrum voor zelfstandige retailondernemers de hoop dat de onderhandelingen in januari worden hervat. Verder wil hij er inhoudelijk niet op ingaan. Twerda rekent nergens meer op en wil het personeel in het nieuwe jaar optrommelen om alsnog te staken als het dinsdag niet gebeurt.

