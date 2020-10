Supermarktmedewerkers voelen zich ondergewaardeerd, en willen structureel meer geld

De supermarkten ‘boeken miljoenen winst’, schrijven de werknemers met vakbond FNV in een brief naar hun werkgevers, maar het personeel vindt dat ze daar te weinig van terugzien. Ze luiden de ‘noodklok’, ook omdat supermarkten afwillen van de toeslagen op zondag, juist in het jaar waarin de medewerkers zelf het gevoel hebben dat ze aan de ‘frontlinie’ van de coronacrisis staan. Concreet vragen de werknemers 5 procent meer loon, nu zij ‘elke dag in de supermarkten de kastanjes uit het vuur halen’ terwijl de directie ‘vanuit huis werkt’ en de ketens miljardenomzetten behalen.

De brief komt op een logisch moment: in april 2020 liep de huidige supermarkt-cao af. Pogingen om tot een nieuwe cao te komen begonnen in september. Maar de standpunten van vakbonden FNV en CNV aan de ene kant van de onderhandeltafel en werkgeversorganisaties Vakcentrum en VGL aan de andere, liggen ver uit elkaar. Met deze brief probeert FNV druk te zetten.

Klanten willen geen afstand houden

Medewerkers van supermarkten en distributiecentra beklagen zich erover dat zij sinds het begin van de coronacrisis dagelijks risico lopen, bijvoorbeeld ‘omdat klanten geen afstand willen houden.’ Ook beschrijven ze dat toen Nederland in een intelligente lockdown ging, supermarktmedewerkers de ‘hamsterwoede’ over zich een kregen. Daarnaast werd ‘opgeschaald in werktijden’ en moesten werknemers invallen voor met corona besmette collega.

De vakkenvullers, caissières en distributiecentramedewerkers schrijven dat ze waardering ontvingen in de vorm van een bos bloemen, een reep chocolade per post, en bedankmail en ‘zelfs applaus’. Maar daar gaat volgens de brief – geheel in vakbondstermen – ‘de schoorsteen thuis niet van roken'. Zeker nu supermarkten, over het algemeen financieel goed varen bij de coronacrisis missen de medewerkers ‘financiële waardering’.

Eerder pleitte CNV al voor een gezamenlijke eenmalige corona-bonus voor werknemers in de nieuwe cao. Die lijkt definitief van de baan, waardoor een eventuele bonus aan supermarkten zelf wordt overgelaten. De Deen geeft werknemers eenmalig 10 procent van hun brutoloon, Albert Heijn kondigde recent een bonus van 15 procent aan. Maar zo’n bonus van 10 of 15 procent vinden de werknemers ‘een fooi’, die gemiddeld op 150 euro per werknemers zou uitkomen. “Een eenmalige bonus is leuk”, zegt FNV-bestuurder Michiel Al, “maar zet geen zoden aan de dijk.”

Patricia Hoogstraten van Vakcentrum, dat namens de supermarkten onderhandelt, zei eerder dat supermarkten weliswaar hoge omzetten draaien, maar ook extra kosten maken. Daarnaast zouden supermarkten aan de grens en op stations het zwaarder hebben, terwijl die ook binnen deze cao vallen. Over het afbouwen van de zondagtoeslag, gaf Hoogstraten aan toe te willen naar een cao “die meer in overeenstemming is met de moderne tijd van de 24-uurseconomie".

Lees ook:

Omzet bij supermarkten Jumbo flink omhoog in eerste jaarhelft

Supermarktconcern Jumbo heeft in de eerste helft van dit jaar een flink hogere omzet behaald in zijn supers. Volgens het bedrijf steeg de consumentenomzet met ruim 14 procent tot 5,1 miljard euro.