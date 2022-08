Supermarkten willen ook klant met minder koopkracht behouden, maar de prijzen verlagen kan bijna niet

Reken er maar op, zeggen supermarktdeskundigen: supermarkten zullen de komende tijd hun eigen prijzen nauwlettend in de gaten houden, en vooral ook die van de concurrentie. Want nu de koopkracht afneemt, zal de slag om de klanten nog scherper gevoerd gaan worden. Maar een heuse prijzenoorlog, zoals vijftien à twintig jaar geleden? Daar zal het waarschijnlijk niet van komen.

Supermarktketen Dirk was vlak voor het weekend de eerste die liet weten iets aan de prijzen te gaan doen. Minstens tot het eind van het jaar zal Dirk de prijzen van ruim honderd artikelen niet verhogen. Algemeen directeur Marcel Huizing sprak van ‘rigoureuze maatregelen’ om de boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. “Klanten moeten zeker in deze tijd kunnen rekenen op Dirk.”

Leuk voor de marketing

Een eerste stap die concurrenten zal dwingen eveneens de klant tegemoet te komen? Met misschien een prijzenoorlog tot gevolg zoals die vanaf 2003 woedde, toen Albert Heijn van duizend producten de prijs verlaagde en de anderen volgden uit angst om klanten te verliezen? Wat sommige ketens aan de rand van de afgrond bracht?

Zo’n vaart zal het niet lopen, zegt zowel Sebastiaan Schreijen, econoom bij de Rabobank, als retailadviseur Erik Hemmes. Dirk heeft zoiets al eerder uitgehaald, in de eerste zomer van de coronacrisis, en die stap kreeg toen niet of nauwelijks navolging. “En trouwens, waar hebben we het over?”, zegt Hemmes. “Dirk heeft zo’n achtduizend producten in de schappen, dus van 1,25 procent daarvan wordt de prijs nu bevroren. Dat is vooral leuk voor de marketing.”

Inderdaad, de concurrentie lijkt er voorlopig niet zenuwachtig van te worden. “Wij zien het nieuws van Dirk voorbijkomen, ja”, laat een woordvoerster van Albert Heijn droogjes weten. Om vervolgens te wijzen op de eigen ‘prijsfavorieten'. “Albert Heijn heeft de meeste en beste aanbiedingen.”

Als de dood dat consumenten afhaken

Geen zenuwen bij de supermarkten dus? Toch wel, vermoedt Schreijen van de Rabobank. “Er is een enorm gat geslagen in de koopkracht”, zegt hij. “Daar gaat de consument op reageren, dat kan niet anders.” Klanten zullen bijvoorbeeld eerder geneigd zijn om naar een goedkopere supermarkt op zoek te gaan of om gewoon minder boodschappen te doen. “Daar móeten supermarkten rekening mee houden, want ze zijn als de dood dat consumenten afhaken.”

Maar de prijzen verlagen is niet de enige strategie om marktaandeel vast te houden, vervolgt Schreijen. “Ze kunnen ook een laag prijsniveau bieden via hun huismerken. Die zijn zomaar 20 à 30 procent goedkoper dan de A-merken. Als je klanten daarmee helpt, houd je ze in elk geval binnenboord. Of je biedt een beperkt aantal producten aan voor heel lage prijzen, ‘prijsknallers’.”

Hemmes kwam al grote AH-filialen tegen waarin demonstraties werden gegeven van hoe je met voordelige producten heel goedkoop kan koken. “Dat supermarkten naar elkaars prijzen kijken, is trouwens niets nieuws, er zijn zelfs bedrijven die dat voor hen bijhouden. Ze zijn heel goed op de hoogte.”

Niet in de min terechtkomen

Waarom dan toch geen prijzenoorlog? “Zeg nooit nooit, maar ik verwacht het niet”, zegt Schreijen. “De grote full-service-supermarkten zullen zeker in de gaten houden of de hard-discounters marktaandeel winnen en of het dus alsnog nodig is om aan de prijsknop te draaien. Maar dan zal de rekening terechtkomen bij de leveranciers. En die zitten al klem, met name door de hoge gasprijs hebben die bijna allemaal met stijgende kosten te maken.”

Niet alleen de leveranciers, ook de supermarkten zelf hebben weinig speelruimte, voegt Hemmes eraan toe. Ook die maken hogere kosten, met name voor energie en transport. Het valt te verwachten dat de vakbonden ook hogere salarissen gaan eisen. “Supermarkten moeten ongelooflijk oppassen om niet in de min terecht te komen.”

Voor een echte prijzenoorlog is er dus gewoon niet genoeg speelruimte. Hoewel, het hangt ervan af wat je onder een prijzenoorlog verstaat. Concurreren met echt lagere prijzen, herhaalt Hemmes nog eens, dat valt niet te verwachten. “Maar een marketingoorlog over lage prijzen, dat zou heel goed kunnen.”

