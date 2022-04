Supermarkten kunnen niet langer om flitsbezorgers heen

Supermarktketens manifesteren zich steeds nadrukkelijker op de markt voor bezorging. Alleen al deze week werd bekend dat franchiseketen Spar voor een aantal filialen maaltijdkoerier Deliveroo gaat inzetten voor het aan de deur brengen van de boodschappen. En dat Jumbo een belang neemt in flitsbezorgdienst Gorillas en dat in Frankrijk supermarktconcern Casino een deal heeft gesloten met bezorgreus Just Eat Takeaway.

Spar en Jumbo intensiveren hun bestaande samenwerking met bezorgdiensten en verlaten de fase van het uitproberen. Wel lijkt met name Spar kleine stapjes te zetten. Het is nu bij dertien (voorheen: zes) van de ruim 450 Nederlandse filialen mogelijk om 1000 Spar-artikelen door Deliveroo te laten brengen. In eerste instantie voor een periode van drie maanden.

Hoewel boodschappen door de bank genomen meer ruimte voor zich opeisen dan maaltijden, gaan de bezorgers dat toch op de gangbare manier doen - vooral per fiets, zegt een woordvoerder van Deliveroo. Als één koerier de bestelling van een klant niet in zijn geheel kan meenemen wordt de order opgesplitst en komen meerdere koeriers bij een klant aan de deur. “Door samen te werken met food retailers als Spar kan Deliveroo consumenten meer keuzemogelijkheden bieden voor een groter aantal eetmomenten. Food retailers kunnen door met Deliveroo samen te werken een nieuwe groep consumenten aanboren en dus groeien”, zegt de woordvoerder. Het bezorgbedrijf werkt op kleine schaal ook samen met To go-winkels van Albert Heijn in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Haarlem.

In tien minuten bij de klant aan huis

Jumbo pakt het grootser aan in de samenwerking met flitsbezorgdienst Gorillas, dat de boodschappen in tien minuten bij de klant aan huis brengt. Mississippi Ventures, het investeringsfonds van ‘Jumbo-familie’ Van Eerd, neemt nu ook een financieel belang in Gorillas. Het investeringsbedrag is niet bekendgemaakt. De twee bedrijven werken sinds kort al samen. De Nederlandse tak van het van oorsprong Duitse Gorillas wordt in de familie opgenomen, want de naam van de flitsbezorger komt ook op de shirts te staan van wielerploeg Team Jumbo-Visma. De supermarktketen uit Veghel gaat de magazijnen van Gorillas bevoorraden met A-merken, een selectie producten van het eigen merk en voedingswaren uit het aanbod van Jumbo-dochter La Place.

“Je kunt je afvragen waarom de supermarktketens niet zelf gaan bezorgen”, zegt supermarktkenner Erik Hemmes. “Maar die koeriersdiensten hebben ervaring en beschikken al over locaties in steden die op snelle bezorging zijn ingericht.” De grote ketens kunnen het zich niet permitteren om stil te blijven zitten. Flitsbezorgers rukken snel op met naast Gorillas ook spelers als Flink en Getir. Wat mensen daar bestellen, hoe weinig soms ook, komt niet in de kassa van de gevestigde orde terecht. Hemmes: “Flitsbezorgen is duurder maar iedereen kent die momenten waarop je toch snel iets nodig hebt. Zo slaan die flitsbezorgers samen toch een deukje in de supermarktomzet.”

Dat Albert Heijn zich nog niet nadrukkelijk aan het flitsbezorgfront heeft gemeld is een kwestie van tijd, schat Hemmes in. “Die zijn bewust meer achter de schermen bezig hun bezorgnetwerk te verdichten. Albert Heijn vindt meestal liever zelf het wiel uit.”

