Succesvolle Batavia Outlet lijkt geen last te hebben van online winkels

Winkelstraten hebben het moeilijk. Terwijl de retail in veel binnen­steden kampt met een teruglopend aantal bezoekers, gaat het wel goed met ­Batavia Stad Fashion Outlet in ­Lelystad. Vergeleken met 2018 is de omzet daar vorig jaar met 9,4 procent ­gestegen, meldt de website Retailtrends.nl. Ook het bezoekersaantal gaat vooruit; Batavia Stad verwelkomde in 2019 2,8 miljoen bezoekers. Dat succes is echter niet elke dag zichtbaar. Wie op deze winderige dinsdag­morgen het winkelcentrum ­betreedt, moet toch even fronzen.

De strak geplaveide straten zijn vrijwel leeg. Op een hoek rookt een winkelbediende, een man loopt in stevig tempo voorbij met een net aangeschafte Tefal-pannenset. Het enige geluid is de soepele stem van Michael Bublé die uit de speakers door de straten galmt. Waar is iedereen? Voor de shopper die graag op zijn doel afgaat, is dit de ideale situatie. Geen rijen voor de kassa’s en ­niemand die je voor de voeten loopt.

Een feest voor de koper, maar niet voor de verkoper. Zo moppert Nancy Blokdijk, medewerker van kledingzaak Vila: “Ik sta hier al vanaf acht uur vanmorgen. De verveling slaat wel toe, ja. De eerste maanden van het jaar komen hier nu eenmaal weinig bezoekers. De feestdagen zijn voorbij, mensen letten op hun geld. Het is een tussenfase; we verkopen nu wintertruien en lente­jurkjes, het is wat verwarrend. De ­komende maanden zal het drukker worden, dan trekt het recht. Nu is het erg rustig. Als het goed is, komt de bus zo; hopelijk levert dat iets op.”

Extra bussen

Ze doelt op de Batavia Stad Shopping Shuttle, die vanaf de De Ruijterkade in Amsterdam zeven dagen per week naar de winkels in Lelystad rijdt. Eerst kostte een retourtje 15 euro, maar te weinig mensen stapten toen in. De prijs is omlaag gegaan naar 10 euro, maar ook deze dag is het rustig: slechts zes personen waren aan boord. Bestuurder van deze bus is Ineke Oosterhof. ­Elke dag turft ze het aantal passagiers. “Zaterdag nam ik 32 ­mensen mee. We hebben nooit extra bussen nodig, behalve met de kerst. Toen moest ik even op en neer.”

Wie met Oosterhof meerijdt, kan onderweg vast wennen aan de komende stilte. Na een paar minuten over de snelweg verandert het landschap van volgebouwd naar de uitgestrekte natuur van de polder. De reizigers worden afgezet aan de poort van een keurig onderhouden winkelgebied. De felgekleurde ­houten huisjes bieden onderdak aan merken als Polo Ralph Lauren, Armani en Adidas. Naast kleding koop je er seizoensgebonden ­spullen; in de winter pepernoten, in de zomer een barbecue.

De seizoensdrukte eind december is goed te verklaren, vertelt Scott Otte, marketingdirecteur van de outlet: “We hebben rond de kerst een succesvolle samenwerking ­gehad met Sky Radio, met een ­exclusief miniconcert van Davina Michelle. Dat resulteerde in een enorm bereik.” Die kerstsfeer is ­blijven hangen; ondergoed met ­‘Merry Christmas’ is ook in februari nog te vinden in de etalage.

Internationale bezoekers

Otte kijkt er niet van op dat er vandaag zo weinig klanten zijn: “Met slecht weer gaan mensen niet graag naar buiten. Doordeweeks neemt de drukte ­vanaf donderdag toe. Kijken we naar het hele jaar, dan begint de volle verkoop pas met Pasen. In de zomervakantie zien we hier een mix van Nederlanders en toeristen.”

Dat internationale aspect is merk­baar. Dat begint al met het: ‘Welcome to the bus of Batavia’ in Amsterdam. Dat is niet voor niets, zegt Otte. “We zien een flinke toename van taxfree verkopen, vooral door bezoekers uit Israël, Egypte en China. De groei van internationale bezoekers speelt een ­belangrijke rol in onze cijfers.”

Een welkom gevoel is belangrijk bij de outlet, die zich “onderscheidt van de binnenstad door de ­veilige omgeving”, stelt Otte. “Het is hier niet te druk, een parkeerplaats is goedkoop en je krijgt advies in de winkel. Die service krijg je niet bij online shoppen, daarom voelen wij de concurrentie daarvan minder.”

