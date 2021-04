Studenten reageren vol onbegrip op registratieplan studieschuld

Daarin worden reguliere schulden bijgehouden, maar de studieschuld wordt daar nog niet geregistreerd. Het plan om dat voortaan wel te doen is al vaker geopperd in de politiek, maar nu is het de waakhond AFM die ertoe oproept. Dit zou moeten voorkomen dat consumenten een te hoge hypotheek krijgen. Hiermee zouden vooral pas afgestudeerden, ofwel starters op de woningmarkt, geraakt worden, die op dit moment sowieso al moeite hebben om een huis te kopen.

De AFM doet de oproep aan de politiek in haar jaarlijkse wetgevingsbrief, waarin de toezichthouder aangeeft welke thema’s het graag wettelijk vastgelegd zou zien. Momenteel is het aldus de AFM lastig voor hypotheekverstrekkers om inzicht te krijgen in de studieschuld van mensen. Er dient naar gevraagd te worden door de hypotheekverstrekker; en er geldt bij het aangaan van de hypotheek een meldingsplicht.

Alleen zijn er volgens de AFM ook aanwijzingen dat bij een deel van de mensen die schuld helemaal niet wordt meegenomen. Zo’n 15 procent van de mensen zou de studieschuld niet opgeven. Daardoor zouden zij een hogere hypotheek krijgen dan goed voor ze is.

Studenten boos

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) reageert vol onbegrip na deze oproep. Volgens hen maakt dit het voor starters nog onmogelijker dan het al is om de overkookte huizenmarkt te betreden. “BKR-registratie van studieschulden brengt studenten nog verder van de koop van een starterswoning. Het leenstelsel en de huidige woningmarkt zijn op zichzelf al genoeg reden tot zorgen voor studenten, we moeten hen niet nog verder afrekenen voor het feit dat ze moeten lenen voor hun studie,” zegt ISO-voorzitter Dahran Çoban.

Het advies van de AFM is volgens de studentenorganisatie niet alleen een extra obstakel richting een starterswoning, ook gaat het in tegen de leenstelselbelofte dat een studieschuld buiten het register zou blijven. Deze belofte is ooit gedaan om het verkrijgen van een hypotheek te vergemakkelijken en leenangst te voorkomen.

Çoban: “BKR-registratie van studieschulden breekt beloftes gedaan bij de invoering van het leenstelsel. Zo breng je studenten nog verder van huis.”