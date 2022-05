Streng Chinees coronabeleid laat productie en export van Tesla’s stilvallen

Ze proberen het wel, maar het blijkt een hele opgave voor fabrieken in Shanghai om te blijven draaien. Zo is de autofabriek van Tesla in de Chinese stad maandag stilgevallen en was de productie dinsdag veel lager dan gepland. Er zijn problemen met de aanlevering van onderdelen, zeggen betrokkenen tegen persbureau Reuters, en het is onduidelijk hoelang dat duurt.

Terwijl de strenge corona-lockdown in Shanghai doorgaat, proberen honderden bedrijven hun fabrieken aan de gang te houden door het personeel in een veilige bubbel te laten werken. Zo hopen ze te voorkomen dat werknemers besmet raken. Maar de afhankelijkheid van toeleveranciers maakt bedrijven toch kwetsbaar.

Zo merkt Tesla nu de gevolgen van de coronabesmettingen bij het Ierse bedrijf Aptiv. Dat levert onderdelen waarmee elektrische kabels worden gebundeld. In de fabriek in Shanghai van Aptiv zijn medewerkers besmet geraakt, waardoor de leveringen aan Tesla en ook aan General Motors zijn gestaakt.

Ontsnapping over de fabrieksmuur

Bij het Taiwanese bedrijf Quanta probeerden werknemers vorige week het bedrijfsterrein in Shanghai te ontvluchten, toen er geruchten gingen over een positieve test in de fabriek. Uit angst opgesloten te worden, overmeesterden ze de bewakers in beschermende kledij en klommen over de fabrieksmuren, meldde Reuters. Quanta levert computertechnologie aan Apple en Tesla.

Tesla maakt in Shanghai de types Model 3 and Model Y voor de Chinese markt en voor de export. De fabriek was van eind maart tot 19 april volledig gesloten door de corona-lockdown. Bij de heropening stonden de Chinese staatsmedia vooraan, om goed nieuws te kunnen melden tijdens de coronabestrijding.

3000 nieuwe coronagevallen in Shanghai

Inmiddels duurt de lockdown in Shanghai zes weken. Maandag waren er 3000 nieuwe coronagevallen in Shanghai, veel minder dan de piek van 26.000 besmettingen half april. Door de maatregelen loopt de economie flinke schade op. Zo is bijvoorbeeld de Chinese autoverkoop in april met bijna de helft gezakt.

Ook groeit de export van China minder hard dan voorheen. In april steeg de uitvoer met bijna 4 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat is het laagste niveau in bijna twee jaar. In maart groeide de uitvoer nog met meer dan 14 procent.

De Chinese autoriteiten hebben beloofd om meer stimuleringsmaatregelen te nemen om dit jaar op een economische groei van 5,5 procent uit te komen. Peking houdt echter ook vast aan het strikte zerotolerancebeleid ten aanzien van het coronavirus. Deze twee doelstellingen zijn volgens veel economen niet met elkaar te rijmen.

Lees ook:

Shanghai gaat onverwacht in lockdown, inwoners slaan massaal boodschappen in

Shanghai gaat toch in lockdown, nu het coronavirus daar duizenden mensen besmet. Yao Jie en haar buren krijgen twee uur de tijd om boodschappen te doen voordat heel Pudong, een district in het oosten van de havenstad met zes miljoen inwoners, wordt afgesloten.