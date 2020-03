Stilte na de storm op de beurs, in afwachting van de volgende storm

Na een zeer roerige maandag, met grote verliezen op de Europese beurzen en recordverliezen op Wall Street, is het dinsdag op het aandelenfront relatief rustig. Om half twee stond de AEX-index, de belangrijkste graadmeter voor de gang van zaken op de Amsterdamse beurs, 1,7 procent lager dan aan het slot van maandag. Normaal is zo’n daling van 1,7 procent aan de forse kant, maar in de huidige, abnormale omstandigheden niet. De belangrijkste indices van Frankrijk, Duitsland en Engeland stonden vroeg in de middag zelfs in de plus.

Vergelijking met 2008

Is de periode van vrijwel continue daling nu voorbij? Is er nu een einde gekomen aan de uiterst hectische periode, waarbij de AEX-index in drie weken tijd van 629 punten naar 409 punten zakte en dus 35 procent van zijn waarde verloor? Een daling die nog sneller en rigoureuzer was dan die in 2008 na het uitbreken van de financiële crisis?

Het antwoord is lastig te geven. In het roerige najaar van 2008 was het ook niet zo dat de koersen elke dag vele procenten zakten. Er waren bloedrode dagen, zeker, maar er waren ook dagen waarop de koersen grofweg gelijk bleven of zelfs stegen. Al was de algehele teneur natuurlijk negatief. Het absolute dieptepunt werd uiteindelijk pas op 9 maart 2009 bereikt: toen stond de index even onder de 200 punten.

Bakken met overheidsgeld

En nu? Drie weken geleden dacht waarschijnlijk niemand eraan dat KLM vrijwel al zijn vluchten zou schrappen. Dat Airbus zijn vliegtuigfabrieken een paar dagen dicht zou doen. Dat Volkswagen fabrieken zou sluiten. Dat Basic-Fit zijn fitnesscentra op slot zou doen en dat Apple en KPN hetzelfde zouden doen met hun winkels. Wie had verwacht dat half Europa op slot zou gaan – en delen van de VS inmiddels ook?

Maar niemand die toen ook kon bevroeden dat overheden grote bedragen zouden beloven om getroffen burgers en bedrijven bij te staan. ‘Brussel’ heeft al 180 miljard euro toegezegd, de Amerikaanse president Donald Trump zal diep in de buidel tasten, de Franse president Macron beloofde 45 miljard euro vrij te maken en ook minister Hoekstra zal over de brug komen. De Amerikaanse centrale banken verlaagden al twee keer de rente en de Europese Centrale Bank kwam eind vorige week met een serie maatregelen.

Onzeker en onrustig

Hoe erg wordt het? Kunnen overheden de schade beperken. Kunnen banken de aankomende golf van faillissementen aan? Het is allemaal nog hoogst onzeker en dus zal het nog onrustig blijven op de beurzen. Dat fondsen als Ahold, DSM en KPN dinsdagmiddag op winst stonden en er van de 25 belangrijkste fondsen deze dag maar eentje was met een koersdaling van meer dan 10 procent (winkelcentrumeigenaar Unibail Rodamco). Maar dat zegt dus alleen iets over de beursdag van dinsdag.

Lees ook:

Waar gaat het heen met de economie; wordt het diep, dieper, diepst?

De coronacrisis grijpt om zich heen. Aandelenkoersen kelderen, luchtvaartmaatschappijen en hotels vrezen barre tijden. Komt er een nieuwe crisis? En hoe diep zal die zijn?