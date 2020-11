Stille hoop van werknemers de grond in geboord: scheepsbouwer IHC ontslaat een derde van het personeel

De verlieslijdende scheepsbouwer IHC ontslaat de komende maanden zeshonderd vaste werknemers, van wie er driehonderd in Nederland werken. Daarbovenop neemt het bedrijf uit Kinderdijk afscheid van vijfhonderd flexibele krachten, waarmee het totaal op elfhonderd medewerkers komt die hun baan kwijtraken. In totaal werken er ruim drieduizend mensen bij IHC. Eind april is het concern nog van een faillissement gered door de overheid en een consortium van bedrijven.

De bouwer van baggerschepen lijdt al jaren verlies, met name vanwege enkele grote bouwprojecten die niet genoeg opbrachten. In 2019 kwam het verlies uit op 226 miljoen euro, het jaar daarvoor op 80 miljoen. Daarop verstrekte de regering dit voorjaar honderden miljoenen aan krediet, uitkeringen en garantstellingen aan IHC.

De overheid had enig eigen belang: de staat had al een lening uitstaan van 395 miljoen euro, geld dat na een faillissement sowieso niet terug zou komen. Een van eisen voor steun was dat er ook private partijen zouden instappen, die ‘vergelijkbare inspanningen zouden verrichten’ als de overheid. Dat werd een consortium van investeringspartijen en onder meer baggeraar Van Oord.

Vooral kantoorpersoneel en management getroffen

Toch was ook tijdens die steunactie wel duidelijk dat er ontslagen zouden vallen, zegt CNV-bestuurder Peter Vlaming. Volgens hem zijn de problemen dusdanig dat deze gedwongen ontslagen het beste zijn voor het overgebleven personeel. Voor de ontslagen medewerkers is geld weggezet voor omscholing. Zij krijgen ook hulp bij het vinden van werk in andere bedrijven in de scheepsbouw, zegt Vlaming. “Of bij de overheid, bijvoorbeeld bij Defensie.” In Nederland vallen veruit de meeste ontslagen bij kantoorpersoneel en in managementlagen. De scheepsbouwers zelf worden zo ietwat ontzien.

Bij het ingaan van de staatssteun trad ook interim-bestuursvoorzitter Gerbert Eggink aan, die de reorganisatie leidt. Eggink zegt in een verklaring dat hij na het omgooien van de organisatie weer winst verwacht voor volgend jaar. In elk geval rekent hij de komende jaren op een omzet van tussen de 600 en 700 miljoen euro.

Eggink wil met IHC terug naar de basis: bagger- en platformtechniek op zee. Eventueel kan delving van grondstoffen onder water daar bij komen, en ook sluit IHC niet uit mee te werken aan materieel voor Defensie. Andere uitstapjes in de maritieme industrie houdt het bedrijf vanaf nu zoveel mogelijk voor gezien.

Werknemers hadden nog stille hoop

De nieuwe richting die het concern nu inslaat, neemt hopelijk onduidelijkheid weg bij de werknemers, zegt Vlaming van het CNV. “De scheepsbouw is een uitermate dynamische markt: zo heb je even heel weinig te doen, en dan is er ineens met een grote nieuwe opdracht erbij een tekort aan personeel. Veel mensen op de werkvloer hadden tot op dit moment nog de stille hoop dat het ineens toch nog drukker zou worden.”

Maar juist doordat de vorige directie te snel allerlei grote en ingewikkelde opdrachten oppakte, zit het bedrijf nu in zwaar weer, zo klinkt de kritiek al langer. Het is specialistisch werk, het bouwen van een schip, waarvoor nieuwe technieken en innovatie nodig zijn. Als een scheepsbouwer die nieuwe techniek alleen aan die ene opdrachtgever kwijt kan, als er verder geen afzetmarkt voor is, dan is dat een dure investering geweest. Vlaming hoopt dat het nu klaar is met het ‘zwalkende beleid’ van de vorige directie. Hij heeft er goede hoop op, zegt hij.

