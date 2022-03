Stikstofsommen Lelystad Airport deugen niet, opening raakt verder uit zicht

Lelystad Airport gaat veel meer stikstof uitstoten dan het zelf had berekend. Omdat die berekeningen niet deugen, krijgt het vliegveld nog niet de natuurvergunning die nodig is om open te kunnen. Dat schrijft minister Christianne van der Wal van natuur en stikstof aan de Tweede Kamer.

De Schiphol Groep, eigenaar van Lelystad Airport, noemt het besluit van de minister ‘absurd’ en zegt ‘te goeder trouw’ te hebben gehandeld volgens de tot 2019 geldende voorschriften. De verzamelde actiegroepen tegen Lelystad Airport – SATL – zijn juist blij. Zij wezen al in 2019 op rekenfouten. “Schiphol heeft zelf de rekenmethode aangepast”, stelt SATL-voorman Leon Adegeest, “om maar onder bepaalde drempelwaarden te blijven.”

Op papier minder uitstoot

Het voornaamste twistpunt is de methode om te berekenen hoe wijd de stikstofuitstoot van Lelystad Airport verspreid wordt. De Schiphol Groep ging uit van een te hoge temperatuur van die uitstoot. Door die hitte stijgen uitlaatgassen hoger op en verspreiden ze zich ook over een veel groter oppervlak, maar in minder geconcentreerde vorm. Op papier levert dat dus minder stikstofuitstoot op.

Die rekenmethode maakt nogal een verschil. In de Schiphol-sommen wordt Natura2000-gebied de Veluwe het zwaarst belaste gebied, met een neerslag van 0,59 mol per jaar per hectare. Minister Van der Wal gaat nu uit van het Naardermeer als het meest getroffen Natura2000-gebied, met maar liefst 4,12 mol, zeven keer zoveel.

‘Opening niet van de baan’

Het conflict komt voort uit het vroegere stikstofbeleid, het Programma Aanpak Stikstof (Pas), waar de Raad van State in mei 2019 een streep door zette. Tot die tijd hadden veel bedrijven, ook Lelystad Airport, geen natuurvergunning nodig. Omdat de stikstofuitstoot onder een bepaalde grens bleef, kon volstaan worden met een melding.

Door de uitspraak van de Raad van State moesten al deze ‘Pas-melders’ alsnog een vergunning aanvragen. Er is een regeling om hen te helpen, maar daar komt Lelystad niet voor in aanmerking vanwege de foute berekeningen. Want waren de berekeningen correct uitgevoerd, dan was de stikstofneerslag boven de grens uitgekomen die het noodzakelijk maakte een vergunning aan te vragen.

Het besluit van de minister ‘betekent niet dat de opening van Lelystad van de baan is’, schrijft Van der Wal zelf. Het vliegveld kan nog steeds een natuurvergunning krijgen. Het moet dan wel zelf zorgen dat elders de stikstofuitstoot wordt verminderd. Nieuw uitstel van de opening – de Schiphol Groep rekende nog op november aanstaande – lijkt hoe dan ook onvermijdelijk.

‘Overheid moet betrouwbaar zijn’

De partijen in de Tweede Kamer die altijd al tegenstander van het vliegveld waren, zoals GroenLinks en de Partij voor de Dieren, willen dat van uitstel afstel komt. Voor de coalitiepartijen staat dat niet vast, maar zij steunen het besluit van de VVD-minister wel. “Er is veel wantrouwen over Lelystad Airport”, stelt D66-Kamerlid Raoul Boucke. “Dus geen trucs om Lelystad te openen. De overheid moet betrouwbaar zijn.”

Lelystad is de afgelopen jaren geschikt gemaakt voor vakantievluchten, zodat Schiphol zijn rol als internationale overstapluchthaven kan uitbouwen. Maar het politieke draagvlak voor deze capaciteitsuitbreiding van de Nederlandse luchtvaart is afgenomen en de opening van Lelystad is al meermalen uitgesteld.

