Steun ontvangen én mensen ontslaan, soms kunnen ondernemers niet anders. ‘Alsof ík erop zit te wachten’

Mochten er straks weer projecten binnenkomen, dan zal hij de medewerkers die hij nu moet laten gaan direct ‘weer keihard nodig hebben’. Maar voorlopig kan een ondernemer in de evenementenwereld even moeilijk om ontslagen heen, zegt Erwin Balkema uit Groningen. Dat is voor niemand leuk, benadrukt hij gelaten. “Man, natúúrlijk wil ik mijn personeel niet kwijt.”

Balkema is directeur van het middelgrote evenementenbureau Bano. Door heel Europa organiseert dat bedrijf allerlei soorten evenementen. Dat gaat van advies naar ontwerp en uiteindelijk tot de opbouw van hele podia. Er werken zo’n dertig mensen in vaste dienst.

“Bij ons kwam de crisis ineens ontzettend snel binnen”, legt hij uit. “Eind februari hoorden we dat een project in Barcelona niet doorging vanwege het virus. Vervolgens werden twee evenementen in Parijs en Hamburg afgelast. Twee weken later was de hele agenda tot aan augustus helemaal leeg.” Het maakt dat hij inmiddels van vier personeelsleden het contract niet kan verlengen. “En verdere ontslagen zijn natuurlijk ook niet uit te sluiten.”

Bizarre situatie

Zo’n tien jaar geleden nam Balkema het directeurschap over van zijn vader, die het bedrijf in 1963 oprichtte. “We hebben het er weleens over samen, over wat voor bizarre situatie dit is. Mijn vader zegt dan: ‘ik heb heel wat crises en omzetdalingen meegemaakt, maar dat er ineens echt núl euro binnenkomt? Ongekend.’”

Bedrijfskosten moet je als ondernemer aanpassen aan je omzet, legt Balkema vervolgens uit. Die dertig man die hij in februari nog in dienst had, pasten bij de omzet die hij tóen draaide. Het is nu nog onduidelijk hoeveel geld er straks binnenkomt in de anderhalvemetersamenleving. Dat hangt af van versoepelingen van het kabinet. Wat al wel helder is: “Dertig mensen in dienst houden terwijl er werk is voor twaalf, dat kan niet. Zou ik niemand ontslaan, dan ga ik zonder loonkostensubsidie direct failliet.”

In die zin is het voor ondernemers positief dat de boete op het ontslaan van personeel straks verdwijnt binnen het tweede steunpakket. De aankondiging daarvan, door verantwoordelijk minister Koolmees tijdens praatprogramma Op1, maakte even heel wat los. Bedrijven krijgen dus wél steun terwijl werknemers op straat komen te staan? Vakbonden en linkse oppositiepartijen schrokken ervan.

Beeld Reyer Boxem

‘Boeman’

Dan lijkt de ondernemer soms een steun-vangende boeman. “Nou ja, als je dat zegt, heb je gewoon niet begrepen in welk parket veel mkb’ers nu zitten. Mijn bedrijf is geen multinational waar de baas heel ver van zijn werknemers afstaat. Met de meeste personeelsleden werk ik al tien jaar nauw samen. Ik bedoel, come ón, alsof ik op ontslagen zit te wachten.”

De komende tijd is er veel onzeker voor Balkema. Het enige wat je wel in de hand hebt, is zo hard mogelijk je best doen, zegt hij. “Zo goed als ik kan ben ik op zoek naar een nieuw verdienmodel, nieuwe invalshoeken op de markt om overeind te blijven. Dat zie ik als mijn plicht naar mijn mensen, dat is ook waarom je ondernemer bent. Je moet geen steun vangen en dan op je gat gaan zitten.”

Kabinet zoekt naar wisselgeld bonden voor schrappen ontslagboete Het kabinet probeert de steun van de vakbonden te winnen voor het tweede noodpakket om bedrijven de coronacrisis door te helpen. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) blijft erbij dat de boete op ontslag moet verdwijnen, maar wil de bonden wel inspraak geven bij grotere ontslagrondes, zeggen Haagse bronnen tegen het ANP. Koolmees maakte maandag zijn agenda leeg om meer tijd te hebben voor “spoedoverleg” over het nieuwe steunpakket, dat het kabinet volgens ingewijden woensdag zou willen presenteren. Het Rijk heeft sinds 1 maart onder meer het leeuwendeel van de loonkosten overgenomen van bedrijven die door de coronapandemie zijn stilgevallen, maar die maatregelen lopen 1 juni af. Het kabinet wilde aanvankelijk voorkomen dat werkgevers mensen zouden ontslaan. Maar nu de coronacrisis langer lijkt te duren en de economie ook blijvender lijkt te veranderen, ontkomen sommige bedrijven daar toch niet aan, denkt Koolmees. Hij kondigde daarom aan de ontslagboete uit het nieuwe noodpakket te schrappen. De bonden verzetten zich daartegen. Werkgevers die twintig of meer werknemers willen ontslaan, moeten altijd al in overleg treden met de vakbeweging. De bonden zouden willen dat het nieuwe noodpakket hun meer inspraak geeft dan dat. Onder meer oppositiepartij PvdA, vanouds nauw verbonden met de vakbeweging, schetste dat als mogelijk compromis.

Lees ook:

Wat telt meer: de collectieve of de individuele werkgelegenheid?

Vakbonden vrezen een ontslaggolf nu het kabinet werkt aan een nieuw steunpakket zonder ontslagboetes. Of is het juist een manier om zoveel mogelijk banen te redden?