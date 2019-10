Sterke vrouw achter nieuwe Argentijnse president maakt beleggers nerveus

De ochtend na het overwinningsfeest van de nieuwe president Alberto Fernandez volgt meteen de financiële ontnuchtering. Want in reactie op die uitslag heeft de Argentijnse centrale bank de regels flink aangescherpt voor individuen die dollars willen kopen. Bij de pinautomaat is 100 dollar per maand voorlopig het maximum.

Argentinië heeft middenin een diepe economische crisis een politieke ruk naar links gemaakt. De centrale bank vreest nu dat mensen dollars het land uit willen brengen. Die vlucht van buitenlandse valuta zou de koers van de Argentijnse peso verder verzwakken en zo het schuldprobleem van de overheid vergroten. Veel leningen worden namelijk in dollars afgesloten.

Voortaan mogen Argentijnen maandelijks nog maar 200 dollar via een bankrekening kopen en dus 100 dollar contant opnemen. In september was dat plafond nog op 10.000 dollar gelegd.

Centrum-links

De rechtse president Mauricio Macri heeft zondag het veld moeten ruimen voor de centrum-linkse Alberto Fernandez. Macri was sinds 2015 president. Bij zijn aantreden beloofde de liberale ondernemer de economie van het Zuid-Amerikaanse land uit het slop te halen, maar dat is hem niet gelukt.

Fernandez wil de lonen verhogen en meer geld uitgeven aan sociaal beleid. Hij brengt de voormalige president Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) terug in het machtscentrum als vicepresident. Als president liet Kirchner de Argentijnse schulden hoog oplopen. Ze nam onorthodoxe maatregelen, die het zakelijk klimaat niet ten goede kwamen. Kirchner ging onder meer te keer tegen Amerikaanse hedgefunds, die ze aasgieren noemde.

Dat Argentinië linksaf slaat, zorgt volgens de centrale bank, de BCRA, voor onzekerheid. “Gezien het huidige niveau van onzekerheid heeft de raad van de BCRA besloten om deze zondag een aantal maatregelen te nemen die ernaar streven de reserves van de centrale bank te behouden”, schrijft de bank in een verklaring.

Nerveuze investeerders

De problemen voor Argentinië houden al een tijdje aan, maar werden in augustus verergerd toen Fernandez de voorronde won. Investeerders werden nerveus. De beursindex en de koers van de peso kelderden onmiddellijk. Sinds die voorverkiezing is Argentinië 20 miljard dollar aan buitenlandse reserves kwijtgeraakt. Zwakkere economieën trekken investeerders met een hoge rente. Maar als de onzekerheid te groot wordt, zoeken ook die vaste grond onder de voeten.

Begin september maakte Argentinië bekend zijn schulden niet te kunnen terugbetalen en werden er kapitaalbeperkingen opgelegd. Die zijn nu dus aangescherpt. De rente bedraagt 68 procent in Argentinië. In september lag de inflatie vergeleken met een jaar eerder op 53,5 procent. Voor een dollar betalen Argentijnen nu bijna 60 peso en op de zwarte markt nog meer. Argentinië is de derde economie van Latijns-Amerika, na Brazilië en Mexico.

Sinds vorig jaar zijn drie miljoen Argentijnen onder de armoedegrens beland. De aanstaande president Fernandez geeft daarvan ook het Internationaal Monetair Fonds de schuld. Macri heeft het fonds vorig jaar in huis gehaald om een ramp te voorkomen. Maar volgens Fernandez zorgen de eisen van het IMF voor een ‘sociale catastrofe’.

