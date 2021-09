Steeds meer winkelpanden staan leeg in Noord-Brabant: hoogste aantal in bijna 20 jaar

De leegstand van winkels is in de provincie Noord-Brabant vorig jaar met 3 procent gestegen. Dat betekent dat gemiddeld 8,7 procent van het totale aantal beschikbare winkelpanden leegstaat – het hoogste aantal sinds 2004. “We hadden eerlijk gezegd nog erger verwacht, maar de steunmaatregelen van de overheid hebben vooralsnog een dempend effect gehad”, zegt Erik Ronnes, gedeputeerde Wonen en Ruimte van de provincie Noord-Brabant

In 2020 sloten in Brabant 322 winkels hun deuren, dat waren er minder dan het jaar daarvoor. Ronnes: “Feit is wel dat de ontwikkeling naar digitaal winkelen zich voortzet.” De toename van de leegstand vond in 2020 vooral plaats in de vier grootste Brabantse steden. In Eindhoven, Tilburg, Breda en ‘s-Hertogenbosch was de stijging 12 procent.

Meer fitnesscentra en escaperooms

Ondanks de leegstand komen er nog winkelpanden bij. Er is 63.000 vierkante meter nieuw winkeloppervlak in de bestemmingsplannen van de Brabantse gemeentes vastgelegd. Dat zijn vastgestelde plannen. Plannen die nog in de voorbereidingsfase zitten, kunnen worden bijgesteld. Die wens is er, en ook al zichtbaar. Zo zijn er meer fitnesscentra en escaperooms in winkelstraten gekomen.

“We moeten er strak op sturen, samen met gemeentes, om andere functies in de binnensteden te brengen”, zegt gedeputeerde Ronnes. Ook de retail-adviescommissie van de provincie vindt ‘transformatie’ van het winkelvastgoed van belang zodat winkelgebieden vitaal blijven. “Maar creativiteit is nodig”, zegt voorzitter van de commissie Ingrid Janssen, “je kunt ook niet eindeloos fitnesscentra blijven toevoegen.”

Bijna 60 procent staat structureel leeg

De provincie roept gemeenten op kritisch naar hun bestemmingsplannen te kijken en keuzes uit het verleden eventueel terug te draaien. En daarbij niet alleen binnen de eigen grenzen te kijken, maar ook regionaal. Ook vindt de provincie dat gemeenten moeten zorgen dat ze alle vastgoedeigenaren kennen – dus niet alleen de winkeliers maar ook de pandeigenaren – zodat tijdig overlegd kan worden over de invulling van de panden.

Een voor de hand liggende verschuiving is om leegstaande winkelpanden een woonbestemming te geven. Dat gebeurt ook in Brabant. Bijvoorbeeld in het gebouw waar eerst de V&D zat in Bergen op Zoom. Daar zijn andere winkels voor teruggekomen, maar er is ook een deel van het voormalige winkeloppervlak vervangen door woonruimte. Bijna 60 procent van de ruim 30.000 leegstaande panden staat langdurig of structureel leeg.

Het leegstandsprobleem speelt niet alleen in Brabant. Landelijk zijn leefbare steden een aandachtspunt blijkt ook uit de kabinetsplannen. “Het is goed dat herstructurering en verduurzaming van winkelgebieden in binnensteden wordt opgepakt in de Miljoenennota. Daar zijn de binnensteden mee gediend. Het geeft tegelijk ook wat lucht op de krappe woningmarkt”, aldus voorzitter Sander Heidinga van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM Business).

