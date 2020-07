Steeds meer wegwerpplastic, ook dat wordt een pandemie

De ene pandemie leidt tot de andere: in coronatijd veroorzaakt het sterk groeiende gebruik van wegwerpplastic een ‘plasticpandemie’. Niet alleen omdat veel mensen beschermend materiaal dragen, zoals handschoenen of schorten, maar ook omdat supermarkten en maaltijdbezorgers hun waren weer vaker in plastic verpakken.

Die waarneming komt van internationale vermogensbeheerder Schroders. Die koppelt er meteen een waarschuwing aan, voor zijn klanten én de ondernemingen waarin die beleggen: reken er niet op dat deze ‘plasticpandemie’ – het woord is van Schroders zelf – leidt tot versoepeling van de regels over het terugdringen van plastic afval. Wie duurzaam wil beleggen, kan dus beter kiezen voor bedrijven die daarop inspelen.

Elke winterpeen afzonderlijk verpakt

Harde cijfers over de groei van de plastic-consumptie zijn er niet, zegt directeur Rob Buurman van milieu-organisatie Recycling Netwerk. Wat hij wel ziet, is dat de prijs van virgin plastic (volledig van nieuwe grondstoffen gemaakt) gedaald is vanwege de lage olieprijs. Tegelijkertijd zijn sommige afzetmarkten voor plastic, zoals de auto-industrie, tijdens de crisis ingezakt.

Maar inderdaad, daar staat tegenover dat er meer plastic verpakkingsmateriaal gebruikt wordt, ‘misschien 5 of 10 procent’, schat Buurman uit de losse pols. “Je ziet bijvoorbeeld ook dat koffiebars geen herbruikbare bekers meer gebruiken, omdat ze wegwerpbekers hygiënischer vinden. Hoewel daar geen bewijs voor is.”

Strijder tegen zwerfafval (‘zwerfinator’) Dirk Groot doet soortgelijke waarnemingen. Albert Heijn beloofde vorig jaar minder in plastic verpakte groente en fruit, maar verpakt nu zelfs elke winterpeen afzonderlijk. En de gratis plastic zakjes waarvan Aldi beloofde ze weg te doen, liggen er nog steeds.

Norm blijft ondanks corona van kracht

De plasticindustrie heeft zich al gemeld bij de Europese Commissie met een pleidooi voor uitstel van het verbod op wegwerpplastic dat in 2021 ingaat. Niet verstandig dat verbod, schreef de industrie, want plastic is hygiënisch, veilig en het beschermt tegen besmetting. Eurocommissaris Frans Timmermans toonde zich niet gevoelig voor dit argument.

Ook in Nederland blijft het beleid ongewijzigd. “Door de coronacrisis is de hoeveelheid plastic afval afkomstig van huishoudens in korte tijd sterk gestegen”, schreef staatssecretaris Stientje van Veldhoven begin juli aan de Kamer. Maar de norm dat producenten er dit jaar voor zorgen dat 50 procent gerecycled kan worden ‘blijft ondanks corona van kracht’.

Dat spoort met de analyse van vermogensbeheerder Schroders. Die zag de afgelopen jaren in veel landen nieuwe regels opduiken rond plastic, meestal niet gericht op de consumenten, maar op de producenten. Dat beleid zal hoogstens iets vertraagd uitgevoerd worden, maar niet veranderen. “Als een bedrijf niet in staat is aan de gestelde eisen te voldoen”, stelt analist Elly Irving, “kan dat invloed hebben op zijn winstgevendheid en reputatie.”

