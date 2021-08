Steeds meer ouderen ook na pensioenleeftijd aan het werk. ‘Een 65-plusser inhuren geeft vertrouwen’

Toen Harry Bakker (68) uit Putten twee jaar geleden met pensioen ging, had hij zich daar best al een tijdje op kunnen voorbereiden. “De laatste drie jaar werkte ik nog maar drie dagen per week. Maar als dat wegvalt, is het toch het geouwehoer bij de koffieautomaat dat je het meeste mist.” Chef monteur was hij, zo’n 25 jaar lang. Bij een bedrijf in Apeldoorn dat systemen maakt om de temperatuur in grote gebouwen te regelen.

Bakker weet dus wat het is om met zijn handen te werken. Dat doet hij graag, nog steeds. En dus is hij tegenwoordig als klusjesman in te huren. “Laatst was ik op de camping bij iemand twee lampen aan het ophangen. Dan denk je: twee lampen? Met een ingewikkeld schuin plafond was het een heel karwei, maar uiteindelijk kom ik er wel uit. Ik kreeg nog wat te eten aangeboden: dat maakt het mooi om te doen.”

300.000 werkende 65-plussers

Zo zijn er steeds meer ouderen die na hun pensioen nog blijven werken, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat het aantal werkende 65-plussers rap toeneemt – van 75.000 in 2003 tot 300.000 vorig jaar – mag geen echte verrassing heten. De AOW-leeftijd is immers de afgelopen jaren stapsgewijs opgeschroefd naar boven de 66, waardoor steeds meer 65-jarigen blijven werken. Maar pensioenbeleid verklaart zeker niet de hele toename: de groep werkenden van 67 of ouder groeit ook al jaren. Van de 67- tot 70-jarigen heeft inmiddels meer dan tien procent een baan. In de meeste gevallen niet (meer) vast, maar als zelfstandige of via een uitzendbureau.

Dat laatste geldt ook voor Harry Bakker, die voor 65PlusKlus werkt: een nog jong uitzendbureau vol ervaring. “Dit zijn mannen die naast het werk vaak ook al hun halve huis hebben verbouwd”, vertelt eigenaar Ronald Meerman. “Deze generatie kan klussen en doet dat ook graag. De vraag is groot, bij dertigers en veertigers die nog geen schilderij op kunnen hangen. Een 65-plusser inhuren geeft vertrouwen.”

Ook chauffeuren is populair

Meerman heeft daarnaast al langer een aantal regionale uitzendbureaus die zich specifiek op gepensioneerden richten. Naast klussen aan huis is ook chauffeurswerk populair bij ouderen: een opvallende parallel met de CBS-cijfers, waarbij juist chauffeurs en meubelmakers eruit springen als sectoren met een hoog aantal 65-plussers.

De krasse werknemers van Meerman rijden bijvoorbeeld rond met versproducten voor snoepautomaten in ziekenhuizen, die tegenwoordig met gezonder eten worden gevuld. Of met Duitse post die van net over de grens naar Doetinchem moet worden gebracht. Het zijn – net als bij de klusjesmannen – vaak wat meer kleinschalige klussen zonder enorme tijdsdruk. “En dat moet ook wel, want sociaal contact is een belangrijke component. Het moeten is er voor deze mensen van af: ze hebben helemaal geen zin om binnen 1, 2, 3 seconden iets af te leveren. Maar ze willen wél lekker chauffeuren, of klussen. En daar is grote behoefte aan.”

