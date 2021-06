Statiegeld op kleine flesjes gaat in, dit moest er gebeuren in de supermarkt

Statiegeld op kleine plastic flessen. Simpel. Flesje in de statiegeldautomaat doen, bonnetje trekken, klaar. Maar voor supermarktketens als Albert Heijn, goed voor circa duizend supermarkten, en voor Tomra Nederland, dat in vierduizend supermarkten statiegeldmachines heeft staan, was het minder simpel.

Het betekende een jaar veel werk, vertellen Suzanne Weeda, projectmanager bij Albert Heijn, en René Hissink, algemeen directeur van Tomra Nederland. Niet alleen zij hadden het er druk mee trouwens: alle kleine drinkflesjes zijn voorzien van nieuwe barcodes en etiketten met statiegeldlogo.

Tot nu toe checkten de statiegeldmachines met ingebouwde camera flessen op hun vorm. Goede vorm: wel statiegeld; andere vorm: machine duwt fles terug. Nu moeten de machines kunnen sorteren op barcodes. Dus moesten, vertelt Hissink, alle vierduizend machines worden aangepast. “Dat duurt bij een eenvoudige machine een uurtje of twee, maar bij andere langer. Bovendien kijken de monteurs meteen de machine na.”

Hissink schat dat Tomra per dag zo’n vijftig machines aanpast. Het bedrijf trok er extra personeel voor aan en huurde er derden voor in. Vrijwel alle machines hebben hun beurt inmiddels gehad, meldt hij.

Kleine verbouwingen

Er waren, zegt Hissink, supers die hun oude machine vervingen door een nieuwe. Dat gebeurde in sommige AH-winkels ook, zegt Weeda. Of er werden nieuwe machines bijgeplaatst, met het oog op de verwachte extra drukte. Soms kon dat gemakkelijk, soms ook niet. Weeda: “In enkele tientallen winkels waren kleine verbouwingen nodig.”

Wat gebeurt er met die ingeleverde flessen? De flessen van glas blijven fles. Ze gaan terug naar de brouwerijen, worden schoongemaakt en dan hergebruikt. De meeste plastic flessen blijven na het inleveren ook heel – nog even dan. In het supermarktmagazijn worden ze in zakken gestopt. Er zijn magazijnen die als gevolg van de nieuwe regeling zijn aangepast, zegt Weeda.

Al die flessen gaan naar centra waar ze worden vermalen. Voor AH was de nieuwe statiegeldregeling aanleiding om dat zelf te gaan doen. Weeda: “In die centra zijn installaties gebouwd om de flesjes te sorteren en te vermalen.” Na vermaling worden ze geplet tot een dertigste van de oorspronkelijke omvang. Dan worden er balen van gemaakt. Die balen gaan naar een bedrijf dat er nieuwe flessen van maakt.

Pletten

Rond een vijfde of een kwart van de 650 miljoen PET-flessen wordt na inname meteen al in het magazijn van de supermarkt kleiner gemaakt, of zoals Hissink het noemt: gecompacteerd. Sommige statiegeldmachines kunnen zelf pletten, soms staat er een compacteer-eenheid achter de machine. Hissink denkt dat compacteren de toekomst heeft. Niet alleen omdat supermarkten meer geld voor geplette flessen krijgen dan voor niet-gecompacteerde (circa 3,8 cent per fles in plaats van 3 cent), maar ook omdat er in 2023 hoogstwaarschijnlijk statiegeld op blik komt. Geplette blikjes nemen, net als geplet plastic, veel minder ruimte in dan niet geplette.

Voor Albert Heijn is de hele operatie nog niet klaar. Want ook de klant moet op de nieuwe statiegeldregeling worden gewezen. Dat gebeurt in winkels, maar ook in de Allerhande, het eet- en kookblad van Albert Heijn.

En dan? Hoe zal de regeling uitpakken? Hoe druk wordt het bij de statiegeldmachines? Hoe pakt de regeling uit bij vestigingen die het vooral van toeristen moeten hebben? Ook voor Weeda is dat nog de vraag. De zekerheid dat het drukker wordt is er wel. Jaarlijks gaan er alleen in Nederland al zo’n 900 miljoen kleine plastic flesjes doorheen.

