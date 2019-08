Stakingen in de Verenigde Staten remmen de groei van Ahold Delhaize

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft de omzet in het tweede kwartaal van het jaar iets omhoog kunnen tillen. Het bedrijf achter Albert Heijn, Etos, Gall&Gall en Bol.com behaalde een omzet van 16,3 miljard euro in die periode, 1,5 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2018 bij gelijke wisselkoersen. De groei had hoger uit kunnen pakken. Massale stakingen bij supermarktketen Stop & Shop in de Verenigde Staten, eerder dit jaar, zetten de rem op het resultaat. De nettowinst van Ahold Delhaize bleef steken op 334 miljoen euro, 74 miljoen minder dan vorig jaar.

“Hoewel onze resultaten werden beïnvloed door de staking bij Stop & Shop, bleven onze andere Amerikaanse merken sterk presteren”, aldus topman Frans Muller van Ahold Delhaize. “We verwachten geen significante impact van de staking in de tweede helft van het jaar.”

In april legden tienduizenden medewerkers in meer dan 400 supermarkten van Stop & Shop in het Noord-Oosten van de VS het werk neer. Ze waren ontevreden over aangekondigde kortingen op hun loon, hun zorgverzekering en hun pensioen. De stakingen duurden elf dagen en hebben Ahold Delhaize 224 miljoen dollar misgelopen omzet gekost.

Groei online verkoop

In Nederland groeide de omzet van Ahold Delhaize in het tweede kwartaal met 4,2 procent ten opzichte van vorig jaar naar 3,7 miljard euro. De grootste stijging is afkomstig uit online verkopen, waar via de platforms ah.nl en bol.com 34,5 procent meer werd verkocht dan in het tweede kwartaal van 2018. Inmiddels haalt webwarenhuis bol.com de helft van de totale consumentenomzet uit de verkoop via externe bedrijven die hun spullen op de site van Bol aanbieden. Het afgelopen kwartaal zijn er bovendien drieduizend van die verkooppartners en 1,3 miljoen producten aan het platform toegevoegd.

Volgens supermarktspecialist Erik Hemmes blijven, wat Nederland betreft, de 876 supermarkten van Albert Heijn de belangrijkste formule van het concern. “Daar wordt de echte, stevige winst van het bedrijf gemaakt. Ze hebben nog steeds goed de vingers op die AH-formule en dat is knap, zeker met de concurrentie van Lidl, Jumbo en Aldi op de loer.”

Het moederbedrijf maakte woensdag bekend dat het eind dit jaar 120 vestigingen van Albert Heijn wil hebben omgebouwd naar een meer op vers gericht concept. Hemmes: “Maar dat doen alle supermarktconcerns. Logisch, vers is goed voor de helft van de omzet van een supermarkt. Mensen willen verse kant-en klare maaltijden. Ik verwacht dan ook dat de concurrentie voor supermarkten vooral uit de hoek van de horeca komt.” Wel vindt Hemmes dat Albert Heijn vrij laat op die trend inspeelt: “Jumbo was ze slim voor, door al in 2016 La Place over te nemen.”

