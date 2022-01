Stakingen bij Heineken dreigen, algemeen directeur ‘schaamt zich kapot’

Maarten Koudenberg, algemeen directeur van Heineken Nederland Supply, windt er geen doekjes om. “Ik schaam me kapot”, zegt hij, terwijl hij van een afstandje staat te kijken naar zo’n honderd van zijn mensen. Die staan op het parkeerterrein van de brouwerij in Den Bosch in de staakstand. Met rode mutsen van vakbond FNV en strijdbare actiemuziek op hoog volume. “Als morgen de horeca weer open zou mogen, die met de lockdown in ongelooflijk zwaar weer zit, dan moet ik ze vertellen dat ik niet kan leveren. Terwijl we juist erg veel doen voor onze mensen en structureel beter betalen dan concurrenten.”

Daar denkt de roodgemutste menigte even verderop anders over. Zij vinden het loonaanbod van 1,5 procent in 2022 en nog eens 2 procent in 2023 te mager. Het zijn stijgingen die de hoge inflatie van het moment bij lange niet compenseren. Meer nog is er ergernis over de technische details en de gevolgen daarvan. Het extra loon komt namelijk niet, zoals gebruikelijk, bovenop elke salarisschaal. Het plafond, het maximum per schaal, wordt in feite op het huidige niveau bevroren.

Vooral vervelend voor de ouderen die al aan het plafond van hun salarisgroei zitten, zou je denken. Maar zo zit het juist níet. Om te voorkomen dat zij er niets bij krijgen, wordt hun salarisplafond wél verhoogd, naar 103,5 procent van het huidige niveau. “Zo kan iedereen toch iets omhoog”, aldus Koudenberg.

Ongelijkheid tussen werknemers

Maar daar kijkt Pierre Zaunbrecher, die namens de werknemers als actieleider fungeert, anders tegenaan. “Ik werk al 37,5 jaar bij Heineken en ga inderdaad omhoog naar 103,5 procent. Maar mijn jongere collega’s niet. Die kunnen nu nog groeien, maar komen in de toekomst eerder aan hun plafond.” Daarmee ontstaat er weer meer ongelijkheid tussen mensen die hetzelfde werk doen, benadrukt hij. Een ergernis die al langer speelt, omdat er bij Heineken ook nog eens verschillende cao’s in het spel zijn.

Dat laatste ziet ook Koudenberg wel als een pijnpunt. Daarbij speelt de recente coronageschiedenis een rol, legt hij uit. De cao’s voor de productiemedewerkers en de commerciële afdelingen werden twee maanden voor de crisis afgesloten. “Dat was een ruime cao met een stijging van 3,75 procent per jaar. Die deed ons in coronatijd best pijn. De sluiting van horeca raakt ook ons hard: zelfs als de supermarkt iets meer verkoopt, compenseert dat bij lange na niet het verlies aan omzet bij horeca en festivals. Maar een cao is een harde afspraak: je houdt je dan natuurlijk aan je woord.”

De derde cao, waar vooral kantoorpersoneel onder valt, volgde pas later, toen het al crisis was. En kende mede daarom veel minder loonstijging. “Dat zorgt er inderdaad voor dat er verschillen zijn tussen mensen die in feite hetzelfde werk doen”, erkent Koudenberg.

Dertiende maand uitgesmeerd

De FNV’ers, vooral uit de productietak, vinden dat zij nu stil komen te staan om de cao’s weer gelijk te trekken. “Terwijl die 3,75 procent uit de vorige cao vooral een inhaalslag was na een aantal magere cao-jaren”, vindt Zaunbrecher. Hij heeft zijn bedenkingen bij het verhaal dat Heineken zijn personeel een stuk beter betaalt dan de concurrentie. “Daar maken ze graag goede sier mee. Maar hier hebben ze de dertiende maand, die er bij andere brouwerijen wel is, over het hele jaar uitgesmeerd. Het salaris lijkt dan hoger, maar dat valt in de praktijk tegen.”

Hoe nu verder? Koudenberg wil graag weer met FNV - en drie andere bonden die niet aan de staking deelnamen - om tafel. “De intentie is dat die 3,5 procent in twee jaar voor iedereen geldt. Over de techniek daarachter kunnen we het best hebben.”

Maar die fase is wat FNV betreft voorbij, omdat Heineken het eindbod heeft afgewezen. “Ook wij willen best praten, maar een eindbod is een eindbod. Als we weer in gesprek gaan, is onze oorspronkelijke inzet weer het uitgangspunt.”

In dat geval ligt de aanvankelijke eis van koopkrachtbehoud weer op tafel: de loonstijgingen koppelen aan de inflatie. En gezien de inflatiepiek van de afgelopen maanden, lijkt een akkoord dan nog ver weg.

