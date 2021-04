Staking bij ProRail na één dag afgebroken: alsnog akkoord over cao

Elders in het land kwam het treinverkeer woensdagochtend gewoon op gang, maar rond Amsterdam, Alkmaar en Utrecht reed tot acht uur geen enkele trein. En als de directie van spoorbeheerder ProRail niet ingaat op onze eisen, waarschuwde vakbond FNV Spoor, zal iets dergelijks zich ook de komende dagen voordoen, met zelfs een landelijke 24-uursstaking op zaterdag.

Die acties zijn niet meer nodig. Woensdag in de loop van de dag werden de bond en de ProRail-directie het alsnog eens. Over de details van het akkoord voerden de twee partijen woensdagavond nog overleg, samen met de twee andere bonden bij ProRail, die al eerder instemden met het cao-voorstel van ProRail.

De acties hadden woensdag hier en daar geleid tot extra drukke treinen, meldt een woordvoerder van de NS – geen partij in het conflict.

Beter dan de NS

Het conflict ging over een nieuwe cao, die eigenlijk al op 1 januari van dit jaar had moeten ingaan. De twee andere bonden, CNV Vakmensen en VHS Professionals vonden de voorstellen die de ProRail-directie half maart op tafel legde afdoende. “Het is op sommige punten zelfs beter dan de cao van NS en daar kijken we bij ProRail nu eenmaal vaak naar”, zegt CNV’er Jerry Piqué.

Maar FNV Spoor dus niet. Die bond stelde de directie een ultimatum met elf eisen, en toen de directie daar niet op inging, besloot hij tot de acties van deze week. Het was de FNV’ers vooral te doen om meer salaris en een soepeler regeling om vervroegd te stoppen met werken. “Op die punten zijn nu stappen gezet”, zegt een woordvoerder van de bond, zonder erover in detail te kunnen treden.

De ProRail-directie erkende al eerder dat de druk op het personeel groot is, met name op de treinverkeersleiders. “Daar zit wel pijn en dat begrijpen we ook”, erkent een woordvoerder van ProRail. Het bedrijf kampt al jaren met onderbezetting onder verkeersleiders en dat maakt het werk zwaar.

De coronacrisis deed daar nog een schep bovenop. Her en der viel het afgelopen jaar zelfs treinverkeer uit, omdat te veel verkeersleiders ziek thuis zaten. “Het is een vitaal beroep en we zijn er trots op”, zegt een woordvoerder van de ProRail-directie.

Te gortig

Maar dan moest er wat FNV Spoor betreft wel iets gebeuren. ProRail bood een loonsverhoging van 2 procent vanaf begin dit jaar, en later in twee stappen nog eens 3 procent. De bond wilde meteen al 2,8 procent. Samen met de FNV-eisen rond de decemberuitkering zou dat volgens de ProRail-directie voor sommige groepen uitkomen op ongeveer 8 procent extra salaris. Dat was haar te gortig.

Daarnaast wilde FNV Spoor dat meer mensen de kans krijgen al voor hun pensioenleeftijd te stoppen. ProRail en de bonden zijn het erover eens dat werken in vroege, late en nachtdiensten het slaapritme verstoort en slecht is voor de gezondheid. Maar de directie vond dat ze al genoeg doet om de belasting te verminderen. En de maatregelen uit haar eindbod van half maart om ook mensen die tegen hun pensioen lopen nog extra tegemoet te komen, kosten al veel geld.

Waarschijnlijk donderdag maken de twee partijen bekend waarover ze het nu precies eens zijn geworden. De leden van FNV Spoor moeten dan nog wel instemmen met het akkoord. Ook is de goedkeuring van CNV Vakmensen en VHS Professionals nodig. Maar de acties zijn deze week hoe dan ook van de baan.

