Stakers gaan door tot nachttarief op peil blijft

Tientallen stakende werkers verzamelden zich gisterochtend naast het distributiecentrum van Technische Unie in Strijen, Zuid-Holland. De sfeer is gemoedelijk, met koffie en statafels, maar in hun gesprekken klinkt frustratie over het uitblijven van goede cao-afspraken.

Technische Unie levert uiteenlopende producten aan bouw- en installatiebedrijven (denk: een Praxis voor professionals). De afgelopen weken hebben ook andere technische groothandels in Nederland gestaakt. Technische Unie is de marktleider.

De werknemers pleiten voor vijf procent loonsverhoging over 2019 en over 2020, en tegen verslechtering van de cao. Werkgeversorganisatie WTG wil werkers flexibeler kunnen inzetten, bijvoorbeeld ’s nachts en op zaterdag. Tegelijk wil WTG de toeslagen die werkers voor dergelijke buitengewone werktijden ontvangen afbouwen en op den duur geheel afschaffen.

“De sector is booming en werknemers willen meeprofiteren,” meent de FNV. De vakbond wijst erop dat Technische Unie in 2018 nog 862 miljoen euro winst maakte op een omzet van anderhalf miljard euro. WTG breng daartegenin dat tussen de bijna tweeduizend technische groothandels ook veel bedrijven met ‘geringe winst’ zitten. WTG vindt de looneisen ‘te hoog’, en de cao ‘erg verouderd’.

Verder zegt de werkgeversorganisatie dat de FNV als enige de onderhandeltafel heeft verlaten. Vakbonden CNV, De Unie en AVV zouden nog wél willen praten. Maar volgens Arie Kasper, bestuurder bij vakbond CNV, vertrokken alle bonden toen WTG op 9 december zijn plannen op tafel legde. Kasper: “Ik begrijp de acties van FNV, en ik wijs het zeker niet af. Wij waren alleen nog niet zover, en toen kwam er een oproep van WTG tussendoor om nog een keer te praten.” Kasper is ‘heel benieuwd’ naar het gesprek, dat op 20 januari plaatsvindt. “Het risico is dat het een herhaling van zetten wordt.” Ook zegt Kasper dat FNV van alle vakbonden ruimschoots de meeste leden heeft.

Ondertussen heeft de FNV sinds 17 december acties georganiseerd bij groothandels in onder meer Alkmaar, Schiedam, Roermond en dus Strijen, waar werknemers van Technische Unie sinds maandagochtend staken. Woensdagochtend vraagt Mari Martens, sectorhoofd van FNV Handel, de stakers of ze door willen gaan. Wanneer de werkers gezamenlijk “ja” roepen, legt hij de plannen uit: “Donderdag willen we naar het hoofdkantoor in Amstelveen gaan, om daar duidelijk te maken wat we willen. Vrijdag staken we weer om negen uur ’s ochtends hier in Strijen.”

Mogelijk gaat de staking komende maandag door, al kan het ook dat men dan aan het werk gaat, maar stipt om elf uur ’s avonds stopt, om het probleem van structureel overwerken aan de kaak te stellen.

Volgens FNV hebben verschillende groothandels geprobeerd de stakingen te breken door hun werknemers loonsverhogingen van tussen de 1 en de 3 procent te bieden. “Trap daar niet in”, zegt Lettie Kleijer van FNV Handel. “Die loonsverhoging wordt later verrekend met de nieuwe cao. Het is een sigaar uit eigen doos.” De FNV zegt ‘gewoon door’ te gaan met acties totdat WTG toegeeft: “Steeds meer werknemers sluiten zich aan. De actiebereidheid neemt toe.”

