Stakende vrachtwagenchauffeurs willen beter loon en meer erkenning

“Wie zorgden er voor de aanvoer van toiletpapier toen iedereen aan het hamsteren was? Jullie! Wie bracht al die pakketjes rond? Jullie!” Een luid getoeter gonst over de parkeerplaats van restaurant De Raket in Rogat, nabij Meppel. Normaal gesproken een plek waar veel truckers de maaltijd nuttigen, maar dat kan al een tijdje niet.

Ook staken voor een beter loon is in coronatijd improviseren. Voor een grote landelijke actie was genoeg animo, maar de omstandigheden laten het niet toe. En dus stonden de ruim honderd deelnemende chauffeurs in Drenthe nu eens niet schouder aan schouder te luisteren naar wat FNV-hoofdonderhandelaar Willem Dijkhuizen te melden had. Ze waanden zich eerder in een drive-in-bioscoop: met hun (personen)auto geparkeerd voor een scherm, waarop Dijkhuizen hen vanuit Nieuwegein - een van de drie andere stakingslocaties - toesprak.

Loonsverhoging

Vakbonden FNV en CNV houden vast aan een loonsverhoging van 3,5 procent vanaf 1 januari van dit jaar. De werkgevers stellen daar 2 procent vanaf 1 juli 2021 tegenover. Een flink verschil, maar op het eerste oog niet onoverbrugbaar. Toch maakt die ingangsdatum behoorlijk wat uit, benadrukt FNV-bestuurder Eddy Veltink. “Dan komt er dus geen salarisverhoging bovenop het vakantiegeld. En bovendien schuiven ook volgende onderhandelingen een half jaar op: je blijft dus eigenlijk een half jaar achter de feiten aan lopen.”

Dat ligt extra gevoelig omdat de bonden zich vorig jaar, bij het uitbreken van de coronacrisis, juist schappelijk toonden. “Toen hebben we zelf afgezien van loonsverhoging. Maar dat betekent dat we nu al vanaf januari 2019 op hetzelfde niveau zitten. Terwijl we zien dat het bij veel bedrijven in de sector erg goed gaat. Natuurlijk zorgt corona voor problemen: in de bevoorrading van horeca, en bij evenemententransporten vallen klappen. Maar de pakketten en de supermarkten draaien als nooit tevoren. We zien nu ook dat de volumes én het aantal vacatures toenemen. Dan mogen werknemers daar best wat van terugzien. Nu gaan ze er per saldo in koopkracht op achteruit.”

Truckerscafé is dicht

Een aspect dat daarbij voor veel chauffeurs op de achtergrond meespeelt, is dat het werk er door corona niet leuker op wordt. Een stop in een truckerscafé - belangrijk als sociaal moment onderweg - is er niet meer bij. En ook het laden en lossen bij bedrijven verloopt een stuk eenzamer dan gebruikelijk, vertelt chauffeur Nico Sewalt uit het Gelderse Ulft. “Vaak kun je bij een bedrijf niet eens even binnen naar het toilet, of voor een kop koffie. En soms mag je niet eens zelf aan de lading komen.”

Een ander punt van discussie is de klimaatbeheersing in de vrachtwagens. Chauffeurs hebben weliswaar altijd de beschikking over airco en verwarming. Maar die werken alleen als de motor draait. De bonden willen dat een standkachel, die ook werkt als de vrachtwagen verder uit staat, de standaard wordt. “Niet alleen in nieuwe, ook in bestaande voertuigen", benadrukt CNV-onderhandelaar Tjitze van Rijssel. “Zo ingewikkeld is dat niet: het kost misschien 2000 euro per vrachtwagen en kan tegelijk met een APK-keuring worden ingebouwd. En het voorkomt dat chauffeurs met 35 graden in hun wagen moeten slapen.”

‘Staking niet nodig’

Werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is verbaasd dat het überhaupt tot een staking is gekomen. “Wij hebben nog voor het ultimatum van de bonden verliep aangegeven dat we een stap in hun richting willen zetten”, benadrukt een woordvoerder. Wat die stap precies is, wil hij niet zeggen.

“Ik snap dat sommige werknemers denken: ‘het gaat toch juist heel goed?’. Maar dat is niet overal zo: de verschillen zijn dankzij corona groot, en dat maakt een cao voor de hele sector ingewikkeld. Maar zowel op het gebied van loon als van arbeidsvoorwaarden zijn we bereid tot concessies. Dat aanbod blijft staan: bij ons staat de deur open.”

