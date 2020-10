Staatssteun voor investeringen is nét dat ‘kontje’ voor bedrijven

Het MKB is blij met de Bik waarmee het kabinet 4 miljard uittrekt om in deze crisis investeringen aan te jagen. Juist voor het midden- en kleinbedrijf kan dit het ‘kontje’ zijn om wel tot investeringen te besluiten en dat is goed voor de werkgelegenheid. Dat zei MKB-zegsman Vonhof dinsdag tegen de Tweede Kamer.

De vakcentrale FNV ziet deze generieke steun niet zitten. “Het is onduidelijk of deze investeringen ook echt gaan bijdragen aan de maatschappelijke problemen. De Bik is zo niet effectief en niet efficiënt”, zei FNV-zegsman Elzinga.

Dat bleek gisteren tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer over de aangekondigde Baangerelateerde Investerings Korting (Bik), die voorlopig in de plaats komt van de toegezegde lagere winstbelasting.

De Bik ligt onder kritiek bij de oppositie in de Tweede Kamer. PvdA en SP willen garanties dat er ook echt banen worden gecreëerd en GroenLinks wil dat met de Bik juist op groene investeringen wordt ingezet. Het CPB is nu aan het uitrekenen of andere steunmaatregelen wellicht effectiever zijn dan de Bik.

De oppositie krijgt inmiddels steun van de Raad van State. Ook die vindt de Bik nu veel te ruim geformuleerd en daardoor weinig doeltreffend. “Straks kunnen ook bedrijven hiervan gebruik maken met investeringen die helemaal niet gewenst zijn”. Het adviesorgaan adviseert het kabinet daarbij dringend eerst bij de Europese Commissie na te gaan of het kabinet met de Bik wel aan de EU-regels voldoet. Brussel kan de Bik namelijk ook als onterechte staatssteun zien.

Belangrijke impuls voor economisch herstel

Met de Bik kunnen bedrijven de komende twee jaar maximaal 4 miljard euro aan korting op de loonheffing krijgen, als ze maar investeren. Het kabinet ziet dit als een belangrijke impuls voor economisch herstel. Normaal gesproken investeert Nederland zo’n 100 miljard euro op jaarbasis. Door de corona-pandemie zal dit in 2020 10 miljard minder zijn.

Staatssecretaris Vijlbrief van financiën denkt voor de Bik tussen de 300.000 en 600.000 aanvragen te krijgen. Hij verwacht dat 60 procent ten goede komt aan het MKB. Bedrijven krijgen bij investeringen tot 150.000 euro 3 procent van het bedrag terug, en daarboven 2,44 procent.

Voorwaarde om Bik-steun te krijgen is dat bedrijven vennootschapsbelasting betalen en ook personeel in dienst hebben. De steun wordt namelijk via een korting op de loonheffing gegeven. Bedrijven moeten hun investeringen wel binnen een half jaar na goedkeuring operationeel hebben.

Vijlbrief vindt dat met de Bik lessen zijn getrokken uit eerdere mislukte subsidieregelingen voor investeringen, zoals de Wir in de jaren ’80-‘90. Het moet deze keer echt gaan om nieuwe investeringen. Bedrijven moeten bovendien personeel in dienst hebben en uiterlijk eind 2022 moet ook alles zijn betaald.

De kans dat de Bik helpt bij verduurzaming is ook reëel, vindt Vijlbrief. Bedrijven kunnen de Bik combineren met andere staatssteunregelingen. Dit betekent dat een onderneming die bijvoorbeeld een park voor zonnepanelen wil aanleggen straks zowel van de Bik als van de rijkssteun voor groene investeringen gebruik kan maken. De Bik is onderdeel van het totale Belastingplan dat eind oktober in de Kamer wordt behandeld.

