Staatsschuld Argentinië onhoudbaar, schuldeisers krijgen mogelijk geld niet terug

De problemen voor Argentinië zijn zodanig verergerd dat de Argentijnse staatsschuld ‘onhoudbaar’ is geworden. Schuldeisers moeten er rekening mee houden dat ze niet al hun geld terugkrijgen. Die waarschuwing komt van het Internationaal Monetair Fonds na een bezoek aan Argentinië.

De Argentijnse overheidsschuld bedroeg eind vorig jaar bijna 90 procent van het bruto binnenlands product. Dat is 13 procent hoger dan een half jaar eerder. Om deze schuldenberg te laten krimpen, alle uitgaven te kunnen financieren en voor economische groei te zorgen, heeft Argentinië zo’n groot overschot op de begroting nodig, dat dit ‘economisch en politiek onhaalbaar’ is, schrijft het IMF.

Om de schuldenlast draaglijk te maken, zullen private schuldeisers Argentinië tegemoet moeten komen. Het IMF benadrukt het belang van samenwerking met private kredietverleners om hun bijdrage in de reddingsoperatie te maximaliseren. Concreter wordt het IMF nog niet. Het kan gaan om gedeeltelijke kwijtschelding, maar ook om een goedkope herfinanciering van een lening.

Gevecht met de schuldeisers

De centrum-linkse president van Argentinië, Alberto Fernández, zegt op Twitter dat hij het standpunt van het IMF verwelkomt. “Als alle partijen de wil tonen om in te stemmen, kunnen we weer groeien, aan onze verplichtingen voldoen, en Argentinië weer op z’n benen zetten.”

In het verleden ging Argentinië geregeld het gevecht aan met schuldeisers. Eerder deze maand klonk vice­president Cristina Fernández de Kirchner opnieuw strijdbaar. Ze zei het IMF ‘zelfs geen halve cent’ terug te betalen zolang de Argentijnse crisis duurt. Het IMF zou Argentinië juist een flinke korting moeten geven, vond ze.

Binnenkort moet Argentinië 100 miljard dollar aan staatsschuld her­financieren, waaronder een deel van de 57 miljard dollar die het IMF in 2018 heeft verstrekt.

In juli vorig jaar noemde het IMF de publieke schuld van Argentinië nog houdbaar. Toen wees het fonds al wel op de grote risico’s, zoals het grote aandeel schulden in buitenlandse valuta. Hoe zwakker de peso, hoe zwaarder deze schulden op de schouders van Argentinië drukken. Argentinië had verder een grote behoefte aan buitenlandse financiering, en in opkomende landen is dat vaak een voorspeller van een crisis.

Economie krimpt harder dan voorzien

Sindsdien heeft de peso 40 procent aan waarde verloren, is de voorraad internationale reserves met 20 miljard dollar teruggevallen en is de economie harder gekrompen dan voorzien. De rente staat op 44 procent.

De nieuwe directeur van het IMF, Kristalina Georgieva, zal bij de volgende G20-vergadering met de Argentijnse minister van economie bespreken hoe het verder moet. Die is komend weekeinde in Saudi-Arabië.

