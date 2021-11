Specialisering beknelt de badmeester. ‘Je was blij als je even een schoonmaakdienst kon draaien’

Hij is al meer dan dertig jaar badmeester in Alphen aan den Rijn, maar nog nooit stond Adri Boenink zó veel langs de badrand als nu. Zijn uren besteedt hij vooral aan zwemles geven en toezicht houden bij het recreatief zwemmen. Een groot verschil met vroeger. “Toen stonden we ook nog eten en drinken te verkopen. Of maakten we de kleedkamers schoon.”

Een vooruitgang, zou je als buitenstaander denken. In het onderwijs of de zorg, waar veel klachten zijn over toenemende administratie die het eigenlijke werk belemmert, zouden ze er jaloers op zijn. “Maar voor ons is het juist fijn als we even weg zijn bij het bad”, benadrukt Boenink. De afwisseling met andere taken maakt het werk voor hem leuker, maar vooral ook beter uit te houden. “In zo’n zwembad is het warm en vochtig. Als je daar urenlang zonder onderbreking aan het werk bent, leidt dat tot klachten. Dan ben je blij als je even een schoonmaakdienst zou kunnen draaien.”

Badmeester bestaat niet meer

Maar daar zit hem nu net een breder probleem in de zwembaden, stelt vakbond FNV. De badmeester van weleer, het manusje-van-alles dat het hele zwembad bestierde, zit in de verdrukking. Het zijn nu vaak de schoonmakers die schoonmaken, de instructeurs die langs de badrand staan en het horecapersoneel dat voor eten en drinken zorgt. En die opdeling leidt ertoe dat zwembadmedewerkers vaak relatief kleine contracten hebben, van rond de 25 uur per week.

Gecombineerd met de bescheiden salarissen is dat nogal eens onvoldoende om van te leven. Bijna de helft van de zwembadmedewerkers heeft moeite om rond te komen, constateerde FNV in een recente enquête onder ruim vijfhonderd werknemers uit de sector. De vakbond ziet het als een belangrijke oorzaak van een ander probleem waar het zwemonderwijs mee te kampen heeft: personeelstekorten.

Daarbij speelt mee dat er vier verschillende cao’s in het spel zijn. De ‘gewone’ zwembaden-cao steekt ongunstig af vergeleken met algemene sport-cao en de cao voor werknemers van geprivatiseerde gemeentediensten. “Sollicitanten kiezen dus het beter betalende bad uit”, stelt een FNV-woordvoerder. Dat zorgt ervoor dat het personeelstekort én de werkdruk zich ook nog eens concentreren in de baden waar de salarissen toch al lager liggen.

De vakbond pleit daarom – aan de vooravond van nieuwe cao-onderhandelingen – voor één sport-cao, waar zowel zwembaden als andere sportinstellingen onder vallen. Dat pleidooi steunt WiZZ, de werkgeversorganisatie in de zwembadenbranche, van harte. “Maar daar hebben we dan ook een derde partij bij nodig: de overheid”, benadrukt voorzitter Teun van Etten.

Kleine marges

Want een zwembad exploiteren gaat zelden zonder overheidssteun. Van Etten: “Als we voor vijf euro een zwemkaartje verkopen, legt de gemeente daar vaak nog vijf euro bij. Maar wél met de eis dat het tarief niet omhoog mag.”

Bovendien wint de goedkoopste partij doorgaans de aanbesteding. De marges zijn daardoor klein, en de stap naar een eenduidige cao tegen betere voorwaarden is dan moeilijk te maken. “Daar zouden gemeenten, maar ook het Rijk, een rol kunnen spelen door te investeren in bewegen. Maar dat is een breder verhaal waar ook deze cao een onderdeeltje in is.”

Maar helpt het dan niet als werknemers in elk geval meer uren krijgen, met meer afwisselende diensten? “Mijn ervaring is dat er grote verschillen zijn tussen baden”, aldus Van Etten. “Een klein zwembad in een dorp wordt bijvoorbeeld ’s ochtends weinig gebruikt, maar tussen drie en zes ’s middags zijn er veel mensen nodig om zwemles te geven. Terwijl er in een groot sportcentrum juist veel verschillende functies en diensten zijn, zowel binnen als buiten het zwembad.”

