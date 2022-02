Spaartaks kostte niet-beleggers 580 miljoen euro, onzeker wat ze daarvan terugzien

Er is een groep mensen die de problemen met de spaartaks misschien nog wel het meest belichaamt. Dat zijn de ongeveer duizend belastingbetalers die meer dan een miljoen euro op hun spaarrekening hebben staan, en die daarvan geen cent beleggen.

Zij ontvingen nauwelijks spaarrente, en dus nauwelijks inkomen uit hun vermogen. Maar moesten belasting betalen alsof dat wél zo was.

Binnen de vermogensrendementsheffing, zoals de spaartaks officieel heet, betalen burgers belasting over het inkomen dat zij uit hun vermogen weten te halen. Je zou zeggen dat de fiscus van persoon tot persoon bekijkt hoe hoog dat inkomen uit vermogen echt is.

Spaarrente iets uit verleden

Het maakt namelijk nogal uit of iemand een deel van zijn geld belegt, of dat liever veilig op een spaarrekening laat staan. In dat laatste geval is het rendement immers zo goed als nul, spaarrente is iets uit het verleden.

Maar de fiscus kijkt bij het heffen niet naar daadwerkelijk behaalde rendementen. Vanaf een bepaalde vermogensgrens begint zij simpelweg te veronderstellen dat iemand belegt, ook al is dat niet zo, en hanteert vervolgens een standaardpercentage aan verwacht beleggingsrendement. Vorig jaar bedroeg dat veronderstelde beleggingsrendement 5,69 procent.

Korte metten

De Hoge Raad maakte eind december korte metten met de spaartaks in haar huidige vorm. Die discrimineert tussen spaarders en beleggers, oordeelde de hoogste belastingrechter, en is daarom niet in lijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Aan de vooravond van een Kamerdebat over deze uitspraak stuurde staatssecretaris Marnix van Rij een document vol feiten en cijfers naar de Tweede Kamer over 2017, het jaar waarin de huidige spaartaks het licht zag. Daarin zijn de duizend Nederlanders met een miljoen euro aan puur spaargeld het meest extreme voorbeeld.

Voornamelijk ietwat oudere mensen

Maar dit gaat veel meer mensen aan. In totaal betalen 1,3 miljoen Nederlanders belasting in box 3. Het zijn voornamelijk ietwat oudere mensen: de gemiddelde leeftijd is 60 jaar. Opgeteld betaalde het deel dat alleen spaargeld heeft, en dus niets belegde, samen voor 580 miljoen euro aan belasting over hun vermogen in 2017.

De vraag is nu wie daar iets van terugkrijgt. In totaal zijn er voor de jaren 2017 en 2018 zo’n 120.000 bezwaarschriften ingediend, en op last van de Hoge Raad moeten deze mensen hun te veel betaalde belasting terugkrijgen.

Onduidelijk is nog of dat ook zal gelden voor de mensen achter de ongeveer 90.000 bezwaarschriften die nog binnenkwamen over 2019 en 2020. Als uiteindelijk alle belastingplichtigen hun te veel betaalde belasting terug moeten krijgen, zou de compensatie in de miljarden kunnen lopen.

