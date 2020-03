Sommige werkgevers voeren de druk op: verkouden of koortsig? Kom toch maar werken

Nu steeds meer werknemers ziek thuis zitten, voeren sommige werkgevers de druk op om toch te komen werken, ook met koorts of een snotneus. Vakbonden maken zich zorgen. Vakbond FNV kreeg binnen 24 uur twintig meldingen binnen over dit soort misstanden.

Vitale beroepen onder druk

FNV hoort deze geluiden met name van supermarktmedewerkers en schoonmakers, CNV voegt daar zorgmedewerkers en mensen uit de transportsector aan toe. Allemaal beroepen die op dit moment zo belangrijk zijn dat de overheid ze heeft aangemerkt als vitale beroepen, die extra ondersteuning verdienen.

Maar ook in deze beroepen, hoe vitaal ook, neemt het ziekteverzuim toe. En werkgevers zien zo steeds meer werknemers uitvallen. “Supermarktmedewerkers geven aan dat ze zich niet ziek durven melden, omdat er zoveel werk is en de werkgever blijft benadrukken dat iedereen nodig is op de werkvloer", zegt José Kager van FNV.

Dat iedereen nodig is klopt, zegt voorzitter van vakbond CNV, Piet Fortuin. Want juist de supermarkten maken op dit moment overuren om alles in goede banen te leiden. “Maar werknemers die zich niet lekker voelen worden daardoor in deze sectoren vaker onder druk gezet om op werk te verschijnen.” Fortuin: “In plaats van te zeggen, ‘blijf thuis en kijk het maar even aan’ is het nu: ‘kom toch maar werken’.”

Een veilige en gezonde werkplek

Het gaat niet altijd om harde eisen van de werkgever, weet hij. Vaak gaan die gesprekken via de telefoon, en wordt er ingespeeld op het gevoel. “Een baas die maar blijft zeggen hoe noodzakelijk het is dat er geleverd moet worden, legt extra druk bij de werknemer. Die zal zich uiteindelijk bezwaard voelen zich ziek te melden, en toch naar werk komen. Terwijl het juist de taak van de werkgever is om een veilige en gezonde werkplek te waarborgen", zegt Fortuin.

Dat laatste kan Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht bij DAS, maar niet genoeg benadrukken. “Het is onverantwoordelijk om een werknemer die aangeeft dat hij of zij klachten heeft toch te vragen om te komen werken. Daarmee breng je de gezondheid van de werknemer, maar ook van zijn of haar collega’s en eventuele klanten of patiënten in gevaar.”

Besselink vervolgt: “Een werkgever mag je nooit dwingen om te komen werken als je je niet goed voelt”, zegt hij. Maar vaak is het zo dat een werknemer belt om te overleggen wat hij of zij moet doen. Als de baas in zo’n gesprek erop aandringt om te komen werken en je voelt je daar niet goed bij, kun je je altijd formeel ziek melden, zegt Besselink. Dat mag de werkgever niet weigeren, een bedrijfsarts oordeelt dan later of je wel of niet ziek bent.

Het is extra moeilijk voor flexers

Maar wie zich niet zo snel zullen ziek melden zijn flexkrachten. Oftewel uitzendkrachten, oproepkrachten en mensen met een tijdelijk contract. Dat zeggen zowel de vakbonden als Besselink. Volgens Kager van FNV gaan flexkrachten toch aan het werk als ze druk voelen van de werkgever, ook als ze zich niet goed voelen. “Omdat ze de inkomsten niet kunnen missen of bang zijn dat ze op straat komen te staan als ze zich ziek melden.”

Gelukkig, relativeert Besselink, zullen de meeste werkgevers tegen werknemers met klachten zeggen: blijf voor de zekerheid thuis. “Zij willen immers ook voorkomen dat de werkplek een besmettingshaard wordt, en dat er over een week nog veel meer werknemers ziek zijn.”

Lees ook:

Overbelaste telefoonlijnen en tekort aan mensen bij gemeenten en UWV om corona-noodhulp

Het is momenteel aanpoten voor het UWV en de gemeenten. Ondernemers die het door de coronacrisis moeilijk hebben, overvragen de uitkeringsloketten.