Sloten koffie tijdens het thuiswerken en iedereen een huisdier: Nestlé spint er garen bij

Sommige bedrijven hebben zoveel ijzers in het vuur en zijn zo groot dat ze bij wijze van spreken tegen elke crisis zijn bestand. Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé is zo’n bedrijf. Het is actief in de hele wereld met zo ongeveer alles op het gebied van voeding. Voor mens en dier, voor de consument en voor de horeca. Daarbij: eten moeten we toch.

Dat schaken op vele borden heeft ervoor gezorgd dat Nestlé de economische gevolgen van de pandemie aardig buiten de deur heeft zien te houden. De omzet in het eerste kwartaal steeg met 1,3 procent tot 19,1 miljard euro. “Ze hebben het beste van beide werelden”, zegt Cor Blankestijn, analist consumentensectoren bij ING. Hij volgt voedingsreuzen als Unilever, Danone en Kraft Heinz, en ook Nestlé.

“Ten eerste hebben ze natuurlijk alles voor consumenten maar ook in de horeca zijn ze een grote speler. Nu de restaurants in Azië opengaan is ook het vooruitzicht voor de horeca weer gunstiger. Al zijn ze niet meer zo afhankelijk van buitenshuis.”

Sterkste troef is koffie

Consumenten wereldwijd zaten – gelukkig voor Nestlé – in 2020 vooral binnenshuis. En daar dronken ze heel veel koffie, de sterkste troef van de Zwitsers. Het bedrijf is uitermate succesvol met zijn merken Nescafé en Nespresso en het bedrijf exploiteert bovendien de producten van koffieketen Starbucks. Alleen al het merk Nespresso boekte in het eerste kwartaal bijna 16 procent meer omzet in vergelijking met een jaar eerder. Blankestijn: “Op die koffiecups zit heel veel marge, veel meer dan op koffie in de horeca of automatenkoffie”.

Of het ook altijd zuivere koffie is die het bedrijf verkoopt, is overigens de vraag. Het bedrijf wordt regelmatig in verband gebracht met kinderarbeid en watervervuiling. Ook in de cacao-industrie duikt Nestlé – net als andere grote producenten – nogal eens op als het over slavenarbeid en uitbuiting gaat op de plantages van Ivoorkust. In het jaarbericht over de prestaties van het bedrijf in 2020 komt het onderwerp niet voor. Wel stelt Nestlé dat het is ‘gefocust op duurzaamheid’ en dat het op weg is in 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten.

Nestlé's eigen koffieautomaten van Veruo deden het – geheel in lijn met de overige koffieproducten van het bedrijf, uitstekend. De afname van de thuiskoffieapparaten verdubbelde, vrijwel zeker door het vele thuiswerken. Koffie is dus meer dan ooit de melkkoe van Nestlé. “Het is de voornaamste reden van de groei”, concludeert Blankestijn.

Meer huisdieren

Dat het concern een grote tak heeft op het gebied van dierenvoeding, zal op het Nestlé-hoofdkantoor in Vevey ook een geruststellende gedachte zijn. De pakken en zakken met diervoeding van merken als Felix en Purina verdwenen veel vaker in het winkelkarretje van de consument. Blankestijn: “Tijdens de lockdown hebben heel veel mensen een huisdier genomen”.

Ook met de zuiveltak van het bedrijf – Nestlé heeft een gigantisch aanbod aan toetjes – ging het in het afgelopen jaar prima. Het bedrijf presteert volgens Blankestijn beter dan een concurrent als Danone.

Nóg een voordeel van het uitgebreide portfolio van Nestlé: Het bedrijf richt zich – mede dankzij overnames – de laatste tijd meer op gezonde voeding. Door de pandemie sloegen consumenten wereldwijd ineens veel meer drankjes en etenswaren in van Nestlé-merken die het accent leggen op vitaminen, mineralen en supplementen. De bewustere consument kiest ook vaker voor plantaardige voeding en vleesvervangers. In de zone Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika groeide de vleesvervanger van het bedrijf, Garden Gourmet, in het hele jaar 2020 met 60 procent.

Minder zoetwaren

Waren er dan helemaal geen tegenvallers voor Nestlé in het afgelopen coronajaar? Zeker wel. Naast de pijn van de gesloten restaurants zorgden winkelsluitingen wereldwijd voor een daling van impuls- en cadeau-aankopen. Dat raakte de afdeling zoetwaren, waar Nestlé groot in is met merken als Rolo, Lion, Bros en Smarties. Zo werd de verkoop van de chocoladesnack KitKat in Japan negatief beïnvloed door een daling van het aantal buitenlandse toeristen.

